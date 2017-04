Der Bezirksschulstreit hat ein Ausmass angenommen, wie man es im Wynental kaum je gekannt hat. Es wird mit harten Bandagen gekämpft. Kein Wunder. Es geht ums Überleben, und es geht um Tradition, um historisch gewachsene Schulstandorte. Die 150 Jahre alte Bezirksschule in Unterkulm ist akut gefährdet. Ihr fehlen schlicht die Schüler.

Im Normalfall würde man erwarten, dass Nachbarn unterstützend eingreifen, insbesondere, wenn man als Tal und als starke Gemeinschaft wahrgenommen werden will. Aber das Gegenteil ist der Fall. Die Kreisschule Homberg (Reinach) will verhindern, dass die Bezschüler von Gontenschwil und Zetzwil selber entscheiden können, ob sie talauf- oder talabwärts in die Bez wollen – ein Recht, das bis anhin Tradition hatte, obwohl die beiden Gemeinden zur Kreisschule Homberg gehören. Im mittleren Wynental, wo man auf jeden Schüler angewiesen ist, pocht man auf das Gewohnheitsrecht.

Die Luft ist dünn geworden. Beide Schulen haben weniger Bezirksschüler. Die Kreisschule Homberg könnte auch ohne die Schüler aus Gontenschwil und Zetzwil auskommen, ginge es nur um die Erhaltung des Schulstandorts. Man argumentiert mit der Unterrichtsvielfalt, der Attraktivität für Lehrpersonen und nicht zuletzt mit der Wirtschaftlichkeit einer grossen Schule. Also mit jenen Vorgaben, die die Politik will, und zu denen das Volk im Rahmen der Schulreform «Stärkung der Volksschule» 2012 Ja gesagt hat. Wohl ohne sich im Klaren zu sein, welche Folgen die kantonalen Absichten für die Region haben werden.

Der aktuelle Streit ist die traurige, aber absehbare Folge der gescheiterten Bemühungen, die Bezirksschulen im Tal unter einer Führung zu vereinen. Man hatte sich mit dem Projekt «Schaffung einer Kreisschule» proaktiv auf die neuen kantonalen Richtlinien vorbereiten wollen, mit Weitblick und unter Einbezug verschiedenster Akteure: Behörden, Schulleiter, Lehrkräfte. Das Vorhaben, das unter dem Patronat des Gemeindeverbands aargauSüd impuls stand und operativ durch Renate Gautschy, Grossrätin und Gemeindeammann von Gontenschwil, geleitet wurde, erlitt nach zwei Jahren Schiffbruch. Es wurde sistiert, weil die grössere Schule, Reinach, keinen Bedarf sah und somit nicht bereit war, Eingeständnisse zu machen. Die Politik hat das akzeptiert.

Das Resultat zeigt sich jetzt: Die kleinere Schule ist am kürzeren Hebel. Und das macht wütend. Inzwischen ist der Frust so gross, dass bereits zwei Gemeinden aus dem mittleren Wynental Reinach den Rücken kehren und die regionale Zusammenarbeit auf allen Ebenen einstellen wollen. Der Bezirksschulstreit hat das Fass zum Überlaufen gebracht. Im mittleren Wynental fühlt man sich offenbar schon länger von Reinach übergangen. So schreiben etwa die Oberkulmer Ortsparteien in einer Stellungnahme zum Bezirksschulstreit: «Und wieder einmal positioniert sich das obere Wynental zulasten des mittleren Wynentals. Betraf es das erste Mal nur Oberkulm, das für eine vierte Haltestelle der WSB in Reinach Eien seine Haltestelle Oberkulm Post opfern durfte (Takterhalt), betrifft es nun die Kreisschule mittleres Wynental.» Es scheint, als würde zunehmend in alle Richtungen geschossen. Es sind viele Emotionen im Spiel – und es wird nach Schuldigen gesucht.

Der ehemalige Gemeindeammann von Oberkulm, Max Haller, fordert in einem Leserbrief den Totalabschuss der Zusammenarbeit mit aargauSüd impuls. Für ihn ist klar: Der Gemeindeverband ist gleichzusetzen mit den Interessen von Reinach. Im Zusammenhang mit dem Bezirksschulstreit schreibt er: «Auch die Menziker Bezirksschule hat zu wenig Schüler – Hauptsache ist, die Bezirksschule in der Gemeinde Reinach bleibt bestehen. Das ist die seit Jahren gepflegte Zusammenarbeit aagauSüd – sprich Reinach – und nicht die Zusammenarbeit der Wynentaler Gemeinden. (...) Ich finde es höchste Zeit, dass wir mittlere Wynentaler gegenüber aargauSüd den Rücken kehren.»

Hallers Forderung geht in die falsche Richtung. Was im Wynental derzeit abläuft, ist unverhältnismässig. Aufeinander zugehen tut not. Es gilt, in der Schulfrage eine gute Lösung zu erarbeiten, damit es im Jahr 2022 nicht zur Feuerwehrübung kommt. Eine vorausschauende Planung und Zusammenarbeit ist im Interesse von Schülern und Eltern, aber auch sehr in jenem der Schulen. Denn streitbare Arbeitgeber sind keine attraktiven Arbeitgeber und vermitteln keine Planungssicherheit. Planungssicherheit aber ist wichtig für eine gute Qualität – von Unterricht und Lehrpersonal.