Förster und Grossvater

Förster Martin Leu ist in doppelter Funktion da. Er leitet die Aktion und erklärt, warum hier vor allem Stieleichen gepflanzt werden. Es geht um die Förderung seltener und wertvoller Baumarten, ein kantonales Projekt. In Zeiten des Klimawandels hätten Eichen gemäss Wissenschaftlern grössere Chancen als Buchen. Die Eiche werde in den nächsten Jahren die Buche als Hauptbaumart ablösen, da sie als Pfahlwurzler in tiefere Schichten vordringe. Martin Leu ist aber auch junger Grossvater und pflanzt für Enkelin Malina eine Eibe.

Die Mitarbeiter des Forstbetriebs haben das Terrain vorbereitet. Viel steht da nicht mehr, und zahlreiche vorgebohrte Löcher erleichtern das Setzen. Einige Väter in Arbeitshosen setzen die Hacke an und machen ihre eigenen Löcher. Man bemüht sich darum, die Bäume in einer Reihe zu setzen, was die Bewirtschaftung später erleichtert. Zur Förderung der Biodiversität darf zwischendurch auch mal eine Eibe in den Boden, allerdings nicht direkt neben dem Weg: Pferde können eingehen, wenn sie davon kosten.