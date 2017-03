So wars nicht geplant: Eigentlich wollte die Oberkulmer Kindertagesstätte «Sunneschii» nach Schöftland expandieren. Nun schliesst der Oberkulmer Standort in der Wohnüberbauung «Sunnepark» per Ende April seine Tore und aus der geplanten Erweiterung wird ein Umzug. «Wir haben uns den Entscheid nicht leicht gemacht», sagt Karin Faes, Kita-Initiantin und Vorsitzende der Trägerschaft, der Bauunternehmung Gebrüder Faes AG, Oberkulm.

An der Nachfrage hat es nicht gefehlt. Vergangenes Jahr wurden 36 Kinder von 33 Familien total mehr als 37 000 Stunden betreut. Sie kommen hauptsächlich aus Ober- und aus Unterkulm, gute 20 Prozent sind aus weiteren Gemeinden. Auch das Konzept fand Anklang: Die Kinder bringen erfreuliches Leben in die Überbauung mit 45 Alterswohnungen. Nein, die Gründe für die Betriebsaufgabe sind andere: «Die Zeit war im mittleren Wynental wohl einfach noch nicht reif», sagt Karin Faes. Damit spricht sie die schwierige finanzielle Ausganglage der Kita «Sunneschii» im Vergleich zu anderen Kindertagesstätten in der Umgebung an. Im Unterschied zu Kitas in den Dörfern talauf- und talabwärts bekommen Familien im mittleren Wynental keine oder fast keine finanzielle Unterstützung von den Gemeinden