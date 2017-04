An der Rudi-Rüssel-Tankstelle nahe der WSB-Station Schöftland Nordweg fahren viele Suhrentaler auf ihrem Arbeitsweg vorbei. Die Zapfsäulen stehen vor einer Garage, die jahrelang von Toni Nöthiger betrieben wurde. Seit der Mechaniker, der Mieter des Gebäudes war, Ende 2016 in Pension ging, steht die einstige Flora-Garage verwaist da. Nun liegt ein Baugesuch für den Abbruch des Garagengebäudes auf. Die Ladenkette Aperto plane, auf dem Areal einen Tankstellen-Shop zu erstellen, sagt die Grundstückseigentümerin und Bauherrin Hanna Morgenthaler. Ob die Garage dabei ganz abgebrochen werde oder Teile des Gebäudes erhalten blieben, sei noch nicht sicher, da das Projekt noch nicht fertig ausgearbeitet sei.

Aperto kam auf Eigentümerin zu

Die Tankstellenläden von Aperto gehören der Tankstellenbetreiberin Oel-Pool AG. Die Aperto-Gruppe wurde Anfang Jahr von Coop übernommen. Der Detailhändler behielt aber nur die Aperto-Läden in Bahnhöfen und übertrug die Tankstellenshops an das Suhrer Unternehmen. Dieses betreibt ein schweizweites Tankstellennetz, wozu auch die Rudi-Rüssel-Tankstellen gehören. Die Aperto-Verantwortlichen seien vor einer Weile mit dem Vorhaben auf sie zugekommen, sagt die Gebäudeeigentümerin aus Zürich.

Ein Blick auf die Website der Oel-Pool-AG zeigt, dass die Firma aktiv Garagen- und Tankstellenbesitzer sucht, die zwecks Errichtung eines Tankstellenshops mit dem Unternehmen zusammenarbeiten wollen. «Beim Standort in Schöftland sind wir in Verhandlung», sagt Markus Oppliger von Oel-Pool. Spruchreif sei zum heutigen Zeitpunkt jedoch noch nichts. Es sei deshalb noch nicht sicher, ob ein Aperto-Laden oder etwas anderes an den alten Garagenstandort käme.

Im Januar bewilligte die Bauverwaltung Schöftland der Eigentümerin auf demselben Grundstück bereits den Abbruch von zwei weiteren Gebäuden. Die dadurch frei werdende Fläche sei aber nicht für Projekte von Aperto vorgesehen, wie Oppliger sagt. Gesuche für Neubauten auf dem Areal existierten noch nicht.