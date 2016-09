Bald ist die Rebe nicht mehr nur in Wilibergs Gemeindewappen präsent, sondern gehört auch real zum Dorfbild. Den Weg ins Wappen fand die Traube wegen eines Weinleser-Geschlechts. Reben wurden im Dorf aber offenbar nie im grossen Stil angepflanzt.

Das wird sich nun ändern: Die Familie Müller aus Staffelbach konnte auf den 1. Januar dieses Jahres ein Stück Land an steilster Lage in Wiliberg kaufen. «Wir haben zuvor lange studiert, was wir mit diesem Landstück machen könnten», sagt Ruedi Müller.