16 Stunden Rohmaterial sind zusammengekommen, alles mit dem roten Faden «Vorbereitung». Redaktor Daniel Müller habe das so gewollt. «Die Veränderung der Stube vom chaotischen Familienzimmer in die festlich dekorierte Gaststube, das soll sich durch den ganzen Beitrag ziehen.»

Joghurtlöffeln vor der Kamera

Und so drehte das Team am Montag, als die Strubs das mächtige Ecksofa ins Elternschlafzimmer zügelten und die Kinderspielsachen verstauten. Am Dienstag filmten sie, wie Christa Strub neue Vorhänge nähte, Tafeln zimmerte und mit den Kindern Betonherzli für die Deko goss.

Am Mittwoch hielten sie den Sonnenaufgang fest, filmten, wie Sohn Lee in aller Frühe seinen Joghurt löffelte und Vater Michel den Stall ausmistete. Dann gings für Familie und Filmteam auf die Alp im Melchtal, wo die Schafe der Strubs den Sommer verbringen. Am Donnerstag und Freitag wurden die Interviews aufgenommen, einzeln und zu zweit, zur Liebesgeschichte und so, dazu die Vorbereitungsarbeiten und die verzweifelte Suche nach den Essblumen.