Nicht erst seit Kurzem entspricht die Tierparkanlage Heitern nicht mehr den heutigen Standards einer zeitgemässen und artgerechten Tierhaltung», weiss die Ressortverantwortliche Zofinger Stadträtin Käthi Hagmann. Nachdem die Entwicklung des Hirschparks vor acht Jahren den Sparmassnahmen zum Opfer fiel, geht der Stadtrat nun die Sanierung erneut an. Sie soll in ein Zukunftskonzept für den gesamten Kultur- und Naturraum Heitern einbezogen werden. «Die geltenden Tierschutzvorschriften werden im Hirschpark auf dem Heitern zwar eingehalten, aber das Konzept betreffend Gesamtanlage, Tierhaltung, Präsentation sowie pädagogischen Zielen ist veraltet», sagt Hagmann weiter. Die Gehege müssten umgebaut und so eingerichtet werden, dass sich die Tiere darin artgerecht verhalten können.

Konzept veraltet

Im Ende des 19. Jahrhunderts auf private Initiative errichteten Hirschpark ist das entsprechende Strukturangebot momentan nicht vorhanden. «Den Besuchern wird kaum etwas geboten», sagt die Stadträtin, «und es bestehen Mängel in Bezug auf die Sicherheit der Tierwärter.» In einer modernen Anlage kommen die Pfleger nicht mehr in direkten Kontakt mit den Tieren, wenn sie das Gehege betreten.

Der Hirschpark sollte nach den Vorstellungen des Stadtrates nach zeitgemässen Grundsätzen für die Tiere sowie die Besucher attraktiver gestaltet werden. Zu diesem Zweck erstellte das Landschaftsarchitekturbüro pg landschaften im Auftrag des Stadtrates die Konzeptstudie «Kultur- und Naturraum Heitern – Entwicklungsvision 2025». Dafür wurde ein Planungskredit von 44 000 Franken gesprochen. «Es handelt sich um eine Vision mit einem modernen Ansatz, welche die gesamte Landschaft Heitern in ihre Überlegungen einbezieht», ist der Stadtrat überzeugt. Heutige Tierparkkonzepte zeigen Tiere in ihrer natürlichen Umgebung und fördern das Verständnis für die Zusammenhänge in der Natur. «Der neue Park muss strukturierte Gehege mit Sträuchern und anderen natürlichen Landschaftselementen aufweisen», sagt Hagmann. «Die Tiere benötigen Rückzugs- und Beschäftigungsmöglichkeiten.» Eine angepasste Wegführung soll den Besuchern zudem abwechslungsreiche Einblicke in den Hirschpark ermöglichen. Der Stadtrat hat sich auch über die Art der Tiere, die gehalten werden sollen, seine Gedanken gemacht. «Affen, Tiger und Elefanten wird es bestimmt keine geben», hält Käthi Hagmann fest. «Auch für Luchse und Wölfe ist das Gelände nicht geeignet.»

Kein Chilbiplatz

Die Konzeptstudie blickt auf den gesamten Kultur- und Naturraum und setzt sich zum Ziel, bestehende Werte zu verbinden. Der Obstsortengarten, als wertvolle Kulturlandschaft, wird ebenso berücksichtigt, wie das Lindengeviert mit seinem Freizeitangebot. «Bestehende Nutzungen werden in die Entwicklungsvision integriert», hält Hagmann weiter fest. «Der Heitern soll aber kein Chilbiplatz werden.»

Drei bis fünf Millionen Franken wird das Projekt kosten. Ein Teil davon sollen Sponsorenbeiträge bilden. Das Architekturbüro pg landschaften wurde daher vom Stadtrat mit der aktiven Suche nach Sponsoren zu beauftragt. Kommen nicht genug Sponsoren zusammen, wird eine abgespeckte Variante angestrebt.