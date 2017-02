Aus den herzigen Fellknäueln sind mittlerweile kräftige Junghunde geworden. Damit ist der Zeitpunkt gekommen, dass die Tiere an neue Besitzer weitergegeben werden. Für Janine Valsecchi wird damit ein kleiner Traum wahr. Gegenüber «Tele M1» erklärt sie aufgeregt: «Ich habe mir schon immer einen Bernhardiner gewünscht, durfte als Kind aber keinen haben.» Nun, da sie einen eigenen Bauernhof besitzt, geht ihr Wunsch mit der kleinen Fortuna endlich in Erfüllung.

Ein letzter Kuss, dann fliessen die Tränen

Hart ist der Abschied für Manuela Lanz. «Für mich ist es am besten, wenn es schnell geht», erklärt die Hundezüchterin traurig. «Dann ist es nicht ganz so schwierig.» Persönlich bringt die Gontenschwilerin Fortuna zum Auto der neuen Besitzerin und drückt ihr einen letzten Kuss auf, ehe sie mit Tränen in den Augen traurig zurückbleibt. Trotzdem ist Lanz überzeugt: «Es ist ein neuer Abschnitt für die Kleinen. Es ist gut so.» (luk)