Die Kinderspitäler in Kambodscha sind das Lebenswerk von Beat Richner. Weil der Kinderarzt nun selber erkrankt ist, muss er die Leitung abgeben.

Doch die Kanta-Bopha-Spitäler sind weiterhin in guten Händen. An die Stelle des 70-jährigen Beat Richner, der als musizierender Kinderarzt «Beatocello» Berühmtheit erlangte und so Spenden sammelte, tritt vorübergehend Peter Studer, der Vizepräsident der Kantha-Bopha-Stifung.

Der pensionierte Kinderarzt aus Reinach AG hat die Kantha-Bopha-Spitäler in den letzten Jahren gemeinsam mit Beat Richner auf- und ausgebaut. Inzwischen gehören fünf Spitäler zu der Gruppe. Seit 1992 wurden dort über 12 Millionen Kinder behandelt.