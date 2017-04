Seit Jahrzehnten ist der Reinacher Peter Studer einer der engsten Vertrauten von Beat Richner, dem berühmtesten Schweizer Kinderarzt. Schon im Jahr 1992 – der Geburtsstunde des ersten von heute fünf von Richners Kantha-Bopha-Spitälern in Kambodscha – stand der heute 70-jährige Studer seinem Freund als Berater, als Vertreter und als Organisator zur Seite.

«Am Anfang dachte ich, Beat sei ein Spinner, in einem solch korrupten und systematisch zerstörten Land ein Spital aufzubauen. Aber der Versuch war es wert», sagte Studer Tele M1. Der Kinderarzt, der nach seiner Pensionierung von Reinach nach in Birrwil gezogen ist, kennt das Land in Südostasien gut. 1981 machte sich Studer als Rotkreuzarzt ein erstes Mal vor Ort ein Bild, seit 1992 war er selbst 70-mal in Kambodscha.

Ungeahnt im Rampenlicht

Weil es Beat Richner gesundheitlich schlecht geht, steht der zurückhaltende Rentner, der sich 2013 aus seiner Kinderarztklinik in Reinach zurückgezogen hat, nun plötzlich mit der Mammutaufgabe im Rampenlicht: das Lebenswerk von Richner weiterzuführen. Öffentlich trat Studer, seines Zeichens Vizepräsident des Stiftungsrats von Kantha Bopha, bisher nur äusserst selten in Erscheinung. Lediglich an den Benefiz-Galas des Circus Knie zugunsten von Beat Richner liess sich auch Studer regelmässig blicken. Und mit ihm seine Lebensgefährtin Geneviève Cattin.

Seit der Mitteilung von letzter Woche, dass Studer interimistisch die Leitung der Spitäler in Kambodscha mit 2500 Mitarbeitern und knapp einer Million Patienten pro Jahr übernommen hat und somit in die Fussstapfen von Beat Richner tritt, hat sich das schlagartig geändert.