Ralf Weber hat den Einzug in den Menziker Gemeinderat nicht geschafft. Der 26-jährige Kandidat verpasste am Sonntag das absolute Mehr um gerade mal 5 Stimmen. Die Enttäuschung ist gross. Ein paar Stimmen mehr, und es hätte gereicht – zum Beispiel die jener Kollegen, die die Wahl am Sonntag verpasst hatten, wie Weber nach Urnenschluss erzählte. Er hatte sich grosse Hoffnungen gemacht. Sein Optimismus war auch nicht unberechtigt, war er doch der einzig offiziell angemeldete Kandidat. Doch offensichtlich gelang es nicht, die jungen Wähler zu aktivieren.

Genau darauf hatte die FDP gesetzt. Ortsparteipräsident Paul Schalch macht aus seiner Enttäuschung keinen Hehl. «Wir hatten uns erhofft, dass Ralf Weber die Jungen holt.» Dem war nicht so. «Wir waren uns bewusst, dass der Name Weber in Menziken polarisiert», so Schalch. Man habe diesen Aspekt aber definitiv unterschätzt und gehofft, junge Wähler würden alte Gräben schliessen. Eine Fehleinschätzung. «Wir hatten einfach mit der Wahl gerechnet, wir hätten definitiv früher und mehr Werbung machen müssen.»

Dass Ralf Weber polarisiert, war auch bei der SVP spürbar, wie Ortsparteipräsident Severin Siegrist bestätigt. Der Kandidat habe sich im Vorfeld an einer Parteiversammlung präsentiert, die Reaktionen seien gespalten gewesen. Man habe in der Folge keine eindeutige Parole fassen können und deshalb Stimmfreigabe beschlossen.

Ralf Weber war für seine Kandidatur an die Freisinnigen herangetreten. In der Partei bereut man nicht, ihn aufgenommen und portiert zu haben. Im Gegenteil: «Eine junge Person, die sich für Politik interessiert und aktiv auf uns zukommt, weisen wir nicht ab.» Wird die Partei an ihrem Kandidaten festhalten? «Das lassen wir im Moment noch offen», sagt Schalch. Man habe weder mit dem Kandidaten gesprochen noch im Vorstand darüber beraten. «Aber Ralf Weber ist sicher nach wie vor ein valabler Kandidat.»

Auch bei der SVP will man sich noch nicht auf eine Strategie für den zweiten Wahlgang festlegen. «Dazu kann ich heute noch nichts sagen», so Siegrist, ausserdem sei es auch nicht seine alleinige Entscheidung.

Ralf Weber jedenfalls gibt sich so schnell nicht geschlagen: «Ich werde mich jetzt nicht entmutigen lassen und zum zweiten Wahlgang antreten.»