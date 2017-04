Zum Vorschein kam ein blumengeschmücktes, rot-oranges Fahrzeug, auf dessen Seiten Flammen züngeln. Gebaut wurde es von der Firma Brändle aus Will, St. Gallen, die bereits seit Jahrzehnten für die Feuerwehr Schöftland die Autos baut und nun für die Regiowehr, der neben Schöftland auch Hirschthal, Holziken und Staffelbach angehören, das neue TLF liefern durfte.

Die Anschaffungskosten von 57 000 Franken, von welchen die Aargauische Gebäudeversicherung rund 50 Prozent übernimmt, werden auf die vier Gemeinden gemäss ihrer Einwohnerzahl aufgeteilt.

Alles dabei für den Brandfall

Ein rollendes Magazin, das auf der Strasse im Einsatz sei, nannte Gemeinderat Daniel Wehrli das Fahrzeug, da es nicht nur Wasser, sondern auch viel Material transportieren kann. «Der Terminplan war knapp, aber wir haben es hingebracht», fügte Wehrli hinzu. Tatsächlich ist das Auto erst am Donnerstag im Feuerwehrmagazin Schöftland eingetroffen. «Die Feuerwehrleute sind restlos begeistert von der neuen Technik», berichtete der Feuerwehrkommandant Roland Rolli.Die Bedienung der Pumpen beispielsweise erfolgt über einen Touchscreen. «Eines der Ziele bei der Beschaffung war, dass das Fahrzeug Freude macht», erklärte Rolli. «Immerhin werden wir rund 25 Jahre damit arbeiten, daher soll die Einrichtung überzeugen. Wir haben die Feuerwehrleute oft gefragt, was ihnen wichtig ist, und die Umsetzung ist uns gelungen.»

Das neue Tanklöschfahrzeug, das seinen 24-jährigen Vorgänger ersetzt, fasst 3000 Liter Wasser. Schaum oder sogenanntes Netzmittel können direkt zugemischt werden, um für jeden Einsatz das richtige Löschmittel zur Verfügung zu haben. Für den Schnellangriff stehen zwei Schläuche zur Verfügung. Weitere Schläuche sind in Tragekörben verstaut, so können sie von den Feuerwehrleuten rasch an den Brandort transportiert werden.

Demo der Möglichkeiten

Den Zuschauern zeigte die Regiowehr die Einsatzmöglichkeiten des neuen TLF anhand eines Demoeinsatzes auf dem Mühleareal. Dort hatten die Feuerwehrleute eine Holzhütte aufgebaut, die sie anzündeten. Kommandant Roland Rolli und David Rickenbach, Medienverantwortlicher der Regiowehr, kommentierten den Einsatz. Anschliessend durften die Besucher das neue TLF sowie dessen Ausrüstung von Nahem anschauen, die Schläuche und Wasserrohr in die Hand nehmen oder sich hinter das Steuerrad setzen.