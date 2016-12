Die Scheune ist unscheinbar. Nur ein Schild «Rapid-Museum» verrät, dass im 110 Jahre alten Gebäude an der Holziker-strasse einige Schätze ausgestellt sind:

70 alte Motormäher und Einachser der Schweizer Marke Rapid und 10 Traktoren.

Die Sammlung ist der Stolz von Charles Lüscher. Der Schöftler Eisenwarenhändler hat früher unter anderem Rapid-Landmaschinen verkauft und während über 50 Jahren die grösste Rapid-Sammlung der Schweiz aufgebaut. «Ich habe die alte Technik gern», sagt Charles Lüscher (73).

Er brachte es deshalb schon als junger Mann nicht übers Herz, einen kaputten Motormäher zu entsorgen, wenn ein Kunde einen neuen kaufte. Er lagerte den Mäher deshalb ein. Plötzlich waren es 50 Stück. «Fahr ab mit dem Grümpel!», sprach der Vater ein Machtwort. Der Sohn entsorgte 15 Tonnen Grümpel. Genützt hats wenig: Über die Jahrzehnte sammelten sich noch mehr alte Motormäher an, zu Spitzenzeiten waren es 130 Maschinen.

Rund 70 davon hat Lüscher restauriert. Diese präsentiert er seit 2010 in einem schönen Museum. «Ich möchte, dass auch andere Motormäher-Liebhaber Freude an den Maschinen haben», sagt er. Dafür öffnet Lüscher sein Museum an sieben Sonntagen im Jahr. Beim letzten Museumstag Ende Oktober kamen 60 Besucher, darunter junge Landmaschinen-Fans und ältere Bauern.

«Ich möchte ein Rapid-Auto»

Charles Lüschers Lieblingsstück ist jedoch kein Mäher. Es ist ein Motor mit einer besonderen Geschichte: Nach dem 2. Weltkrieg baute Rapid ein Zweiplätzer-Cabrio mit 350-Kubik-Heckmotor. Dafür wurden 200 Motoren produziert. Das Rapid-Auto war jedoch ein Flop: Rapid verkaufte nur 36 Stück.

Die restlichen rund 160 Automotoren verbaute die Firma in Einachser. Einer dieser Einachser mit Auto-Motor steht in Lüschers Ausstellung. Der Motor weckt bei ihm immer wieder einen grossen Wunsch: «Ich möchte ein Rapid-Auto ausstellen.» Die Chancen sind jedoch gleich null: Weltweit gibt es fast keine Fahrzeuge mehr. Eines der letzten Modelle steht im Verkehrshaus Luzern.

Doch dank seines Spürsinns ist Lüscher seinem Traum etwas näher gekommen: Er hat zwei Räder, einen Steuerstock und ein Steuerrad gefunden – auf einem Schrottplatz, versteckt unter Autowracks.