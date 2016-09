Das Tor zum Reinacher Mitteldorf erhält ein neues Gesicht. Zwischen der Evangelischen Buchhandlung und dem neuen Wohn- und Gewerbegebäude an der Einfahrt in die Baselgasse klafft ein grosses Loch. Bauabschrankungen verwehren zwar den Blick auf das Brachland, trotzdem ist nicht zu übersehen, dass sich hier etwas Grösseres anbahnt.

Der Gestaltungsplan, der derzeit bei der Abteilung Bau und Planung der Gemeinde Reinach zur öffentlichen Mitwirkung aufliegt, macht die Dimensionen deutlich: Der lokale Generalunternehmer, die Reinacher Berzati AG, plant eine Arealüberbauung mit 64 Mietwohnungen, rund 1400 Quadratmetern Gewerbefläche und einer unterirdischen Parkierung für 90 Fahrzeuge. Die Bausumme wird mit 26 bis 27 Millionen Franken veranschlagt, wie der Generalunternehmer auf Anfrage mitteilt.

Das Konzept sieht zwei, je längs zur Hauptstrasse und zur Bahnlinie angeordnete Gebäude vor. Diese parallel zueinanderstehenden Kuben sind an ihrer Überlappungsstelle mit einem Trakt verbunden, der sich einer Brücke gleich zwischen dem ersten und dem dritten Obergeschoss erstreckt. Der viergeschossige Bau mit Attika entlang der Hauptstrasse ist rund 48 Meter lang; das zweite Gebäude entlang der Bahnlinie – ähnlich in der Höhe – misst in seiner Länge 53 Meter.

Rücksicht auf geschütztes Haus

Mit der ungewöhnlichen Anordnung der Gebäude wird es möglich, eine zusammenhängende Überbauung mit maximaler Ausnützung über alle vier Parzellen zu realisieren, und gleichzeitig Rücksicht auf das denkmalgeschützte Haus aus dem 19. Jahrhundert zu nehmen, das praktisch mitten im Perimeter steht. Das spätklassizistische Gebäude gehört ebenfalls dem Generalunternehmer. Er hat es in jüngster Vergangenheit saniert und für den Eigengebrauch umgebaut. Seit diesem Frühjahr ist das Haus Firmensitz der Berzati AG.

In den Gewerberäumen der geplanten Überbauung sollen sich Lebensmittelgeschäfte, Kleiderläden oder andere Verkaufsgeschäfte ansiedeln. Auch ein Gastronomiebetrieb sei denkbar, sagt Yasemin Cakmak, Projektleitung Architektur bei der Berzati AG, denn der Aussenraum biete schöne Möglichkeiten für die Gestaltung einer Gartenterrasse. Zwar wären schon Anfragen von Interessenten eingegangen, «um Namen zu nennen» sei es aber definitiv noch zu früh.

Leerwohnungen vorprogrammiert?

Die geplante Überbauung Hauptstrasse ist nur knappe 500 Meter von der nächsten neuen Zentrumsüberbauung ähnlicher Grössenordnung entfernt: dem «Lindenhof». Dort sind zwei der vier Gebäude oder 33 der 63 Mietwohnungen per 1. November bezugsbereit. Auch hier ist Platz für Gewerbe und Gastronomie. Ende Oktober eröffnet die Bäckerei Schulz im Erdgeschoss ein Café (die az berichtete).

Finden all diese Wohnungen Absatz? Gemeindeammann Martin Heiz hat da so seine Bedenken. «Raumplanerisch ist das genau der richtige Ort, um verdichtet zu bauen», sagt er. Ob sich so viele Wohnungen aber innert nützlicher Frist vermieten liessen, wage er zu bezweifeln.

Beim "Lindenhof" klappts

Yasemin Cakmak von der Berzati AG hingegen ist vom Erfolg überzeugt, wie sie am Telefon erklärt. Die Strategie: Viele kleine Wohnungen zu einem für einen Neubau verhältnismässig günstigen Preis – will heissen, die 2,5-Zimmer-Wohnung gibts ab 1100 Franken netto. Die Strategie könnte aufgehen, zumindest wenn die Tendenz, die man auch bei der Vermietung der Wohnungen im «Lindenhof» wahrnimmt, stimmt.

Dort sind im einen der beiden fertigen Gebäude bis jetzt rund 50 Prozent, im anderen deutlich weniger Wohnungen vermietet, wie Jürg Thalmann, Mediensprecher der Mobiliar, auf Anfrage sagt. «Wir stellen fest, dass vor allem die kleineren Wohnungen ankommen.» Man sei sich angesichts der regen Bautätigkeit im Wynen- und Seetal bewusst gewesen,

dass die Vermietung nicht einfach werde, so Thalmann. Entsprechend sei man zufrieden mit dem Verlauf.

Bis sich die Kleinwohnungs-Strategie bei der Überbauung Hauptstrasse beweisen kann, dauert es noch ein paar Monate. Der Gestaltungsplan liegt bis zum 11. Oktober öffentlich auf. Der Generalunternehmer hofft auf einen Baustart

im Sommer 2017.