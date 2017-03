Am Brand vorbeipedalt

«Eine schöne Idee», findet Anna Moser das. Sowieso findet sie, dass früher vieles viel schöner war. Nicht nur der Umgang mit dem Tod, auch der ausgeprägte Familiensinn, die Mode mit den Jupes, Schürzen und Blusen, mit den wollenen Unterröcken und Ganzkörperanzügen mit Knöpfen zwischen den Beinen. Und natürlich gefällt ihr die Ambiance des fast 300-jährigen Hauses, die tief hängenden Decken, die unebenen Lehmböden, die Butzenfenster, die russgeschwärzten Balken.

Hier, unter 28 Tonnen Schilf, fühlt sie sich wohl, fast ein wenig daheim, es erinnere sie an den Urgrossvater im Emmental. «Das Haus ist mein Herzstück.» Angst in dem doch recht düsteren Haus macht ihr nichts mehr. Auch wenn Anna Moser manchmal nicht alleine ist, obwohl keiner aus Fleisch und Blut da steht. «Es gibt einen Hausgeist», sagt sie, manchmal lasse der das Haus ganz furchtbar knistern und knacken. Aber er gehöre zum Haus dazu, wie all die Töpfe, Betten und Kachelöfen auch. «Er ist ein guter Geist, aber ich bin froh, wenn er mir nicht zu nahe kommt», sagt sie und lacht.

Hansruedi Moser ist das Haus schon als Schulbub ans Herz gewachsen, wenn auch wegen eines schlimmen Ereignisses: Als Ausläufer für die Oberentfelder Apotheke Wieland war er just an diesem Nachmittag 1961 in Muhen unterwegs, als ein Brandstifter beim Strohdachhaus Feuer legte. «Ich kam da zufällig vorbei, noch bevor die Feuerwehr da war», sagt er. «Ich sah, wie sich die Flammen langsam durchs Stroh frassen», das vergisst man nicht mehr.»

Das Feuer legte das mächtige Haus in Schutt und Asche, einzig der Wohnteil konnte gerettet werden. Der Rest wurde rekonstruiert. Heute findet sich unter dem gewaltigen Walmdach auch das Dorfmuseum mit einem wunderbaren Allerlei aus Barttrimmer, Holzskier, Wurstpressen und bemalten Zuckerdosen, Überseekoffern und Rechenmaschinen, Zaumzeug und Feuerwehrkessel. Hunderte Gegenstände, alles geschenkt, nichts gekauft.

Ab ins Stroh-Bett

Die Stunden, die Anna und Hansruedi Moser in den letzten 20 Jahren in all das gesteckt haben, sind ungezählt. «Eigentlich sind wir jeden Tag hier», sagt Anna Moser und ihr Mann nickt. Manchmal werde es so spät, sagt er, dass er sich kurzerhand im Haus im Zimmer neben der Stube auf der mit Stroh gefüllten Matratze ausstreckt. «Es schläft sich gut auf Stroh», sagt er und lacht.

Zu streng sei ihr die Arbeit nicht. Sie sei jemand, dem nichts zu streng sei, sagt Anna Moser. «Ich mag alles und jeden, deshalb mache ich das so gern.» Wegen der alten Gegenstände, die sie so schätzt, wegen der Besucher, die sich über ein hübsch hergerichtetes Haus freuen, wegen der Erinnerungen, die all das wecken.

Und Hansruedi Moser als pensionierter Dachdecker mag das Werkeln ganz besonders. Deshalb nimmt er zwei Mal im Monat mit einer Gruppe Freiwilliger den Werkzeugkoffer hervor und flickt, was es zu flicken gibt. «Das muss den Leuten erhalten bleiben, das darf nicht verlottern.» Und deshalb denken die beiden auch nach 20 Jahren gar nicht erst daran, damit aufzuhören. «Wir machen weiter. Mindestens noch einmal so lange.»