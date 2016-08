5. ... sich an eine Veranstaltung in die Hirschthaler Biberburg einladen lassen. Der Bau ist einmalig und erinnert an das Wohnhaus eines Bibers. Der Kulturort ist eingebettet in eine natürliche Umgebung und liegt direkt an der Suhre. Beim Bau wurde darauf geachtet, einheimische und natürliche Ressourcen zu verwendenn, so stammen 90 Prozent der verwendeten Materialien aus dem Umkreis von 20 Kilometern.