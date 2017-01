15 Jahre: So lange dauerte es, bis die Machenschaften von Simon Gerber (Name geändert) aufgedeckt wurden. 15 Jahre, in denen Gerber, wie er am Dienstag vor dem Bezirksgericht Kulm sagte, «immer wieder Blut schwitzte».

Die Liste der ihm vorgeworfenen – und von ihm nie bestrittenen – Straftaten ist lang: Qualifizierte Veruntreuung, Urkundenfälschung, Unterdrückung von Urkunden, ungetreue Amtsführung, alles mehrfach. Was war geschehen?

In Teufenthal war der heute 46-Jährige zuständig für die Steuer- und Finanzverwaltung. Er war nicht von der Wynentaler 1600-Einwohner-Gemeinde angestellt, sondern arbeitete für sie als «externer Mandatsleiter».

Jahrelang amtete er unauffällig, vom Gemeinderat wurde er geschätzt, weil er so viel arbeitete. Doch 2014 folgte die böse Überraschung: Bei einer Kantonssteuerkontrolle wurden Unregelmässigkeiten in der Gemeindebuchhaltung entdeckt.