Im Folgejahr sehen alle doppelt

Am 3. August 2003 sticht das «Mutterschiff» erstmals in See. Mit an Bord für die Jungfernfahrt: 250 Passagiere. Ein voller Erfolg, die Schiffsbesatzung wittert Morgenluft. Und bereits im Jahr darauf wird alles verdoppelt: zwei Bars, zwei Bühnen, zwei Tage und doppelt so viele Besucher. In den Folgejahren baut die Besatzung das Kleinkunstprogramm aus, die Küchencrew wird professionalisiert und die Platzdekoration nimmt einen immer grösseren Stellenwert ein. Kein «Mutterschiff» gleicht dem andern, jedes Jahr ist alles neu.

«Auf dem Herzog-Areal können wir unsere Ideen verwirklichen», sagt Fabian Meier (33), seit 2006 Mitglied der Baucrew und seit 2013 Präsident des Vereins. «Hier kann sich jeder mit seinen Ideen austoben.» Und das mit dem Segen vom Platzeigentümer Christoph Herzog, Inhaber des Baugeschäfts. Er lässt die Crew tun und lassen, stellt Material und Maschinen zur Verfügung. «Ohne sein Engagement und sein Vertrauen könnten nie und nimmer solche Festivals stattfinden», sagt Meier.

Wenn die Aufbaucrew in Fahrt kommt, dann werden Wasserfälle und Tribünen im Baumhaus-Stil gebaut und statt einfacher Bartresen Schatztruhen und Schiffsrümpfe gezimmert, und auch die Deko-Crew überbietet sich jedes Jahr wieder mit noch verrückteren Lichtobjekt- und anderen Kreationen. «Selten entsteht eine dieser Ideen während der Planungsphase auf dem Papier, das meiste entsteht spontan beim Aufbau», sagt Meier. Das sei mit der Hauptgrund, weshalb sich so viele Helfer jedes Jahr wieder zur Verfügung stellen.

Der Aufbau, das bedeutet zwei Wochen lang Vollgas, bis das Areal kaum wiederzuerkennen ist. Rund 100 Leute sind es mitsamt den Helfern am Anlass selbst, die sich für das «Mutterschiff» in die Seile legen, alle ehrenamtlich. Ohne sie ginge überhaupt nichts, sagen Jablonski und Meier unisono, ohne ihren Einsatz, ohne ihre Ideen. «Jedes Mutterschiff war und ist ein neues Experiment, jedes Mal geht die Crew an ihre Grenzen», sagt Jablonski. «Und der grösste Stolz ist es jedes Jahr, dass es machbar ist.»