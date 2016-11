Kaum zu glauben, dass der Talbach, der aus den Hirschthaler Anhöhen ins Tal fliesst, über die Ufer treten kann. Gemächlich fliesst er dahin, zwar führt er momentan ein bisschen mehr Wasser als sonst, aber es ist alles im grünen Bereich.

In der Nacht vom 27. August 2010 war das nicht so: Damals trat der Talbach nach einem heftigen Niederschlag über die Ufer und überschwemmte den Rasenplatz der Schule. Das Wasser suchte sich seinen Weg und rann langsam die Betontreppe, die ins Untergeschoss der Mehrzweckanlage Hirschmatt führt, hinunter. Die gestauten Wassermassen drückten die Tür – die eigentlich nach aussen hin geöffnet wird – auf und überschwemmte die Räume. Das Wasser richtete einen grösseren Schaden an, seitdem ist die Treppe mit einer kleinen Rampe vor dem Wasser gesichert.

Seitdem arbeitet die Gemeinde Hirschthal mit dem Kanton Aargau an einem Hochwasserschutzprojekt. Denn der Talbach trat danach zwischen Trottengasse und Lindengasse immer wieder über die Ufer, letztmals am 1. Mai 2015. An der kommenden Gemeindeversammlung werden die Hirschthaler Stimmbürger über das rund 1,5 Millionen Franken teure Projekt abstimmen können.

Anpassungen an den Durchlässen

Damit der besagte Abschnitt künftig vor einem Hochwasserereignis, das alle 100 Jahre auftritt, geschützt ist, muss das gesamte Gerinne auf einen Abfluss von 5 m/s ausgelegt werden. An einigen Orten wird es deshalb ausgebaggert. Viel grösser sind aber die Anpassungen an den Bachdurchlässen: «Der Bachdurchlass Trottengasse ist aus Sicht des Hochwasserschutzes unproblematisch», sagt Markus Goldenberger, zuständiger Gemeinderat. Da sich aber im Laufe der letzten Jahre viel Geschiebe angesammelt hat, müsse der Durchlass gereinigt und das Geschiebe entfernt werden.

Etwas anders sieht es beim Bachdurchlass Hauptstrasse/WSB aus: Der Durchlass aus dem Jahre 1988 ist lediglich auf eine Durchflussmenge von 4m/s ausgelegt. Der Durchlass kann jedoch belassen werden, da mittels baulichen Massnahmen vor und nach dem Durchlass der Abfluss auch bei Hochwasser gewährleistet werden kann. Zusätzlich müssen auch hier das Geschiebe entfernt und die Sohle rund einen Meter abgesenkt werden.

Die grössten Anpassungen sind jedoch beim Bachdurchlass Lindengasse vorgesehen. Dieser wird komplett abgebrochen und neu erstellt. «Das Ziel ist, dass wir ein gleichmässiges Gefälle einrichten können», sagt Goldenberger. Dazu muss zwischen Lindengasse und dem Durchlass WSB ein neues Betongerinne mit einer natürlichen Sohle gebaut werden. Da der neue Bachdurchlass abgesenkt wird, ist die Kanalisation im Weg. Die Lösung: Das jetzige Kanalisationsrohr wird vor der Unterquerung auf vier Rohre mit unterschiedlichen Durchmessern verteilt und danach wieder zusammengeführt. «Diese Querung bereitete den Planern einiges Kopfzerbrechen, aber nun passt die Lösung perfekt», sagt Goldenberger.