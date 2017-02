Was kürzlich an die Öffentlichkeit gelangte, klingt auf den ersten Blick kurios: Während Sylvia Flückiger im Nationalrat für mehr "Swissness" in der Holzindustrie weibelt und zudem Präsidentin des Dachverbandes der Schweizer Wald- und Holzwirtschaft Lignum ist, setzt sie im eigenen Unternehmen Flückiger Holz AG auf ausländisches Holz. Lediglich 30 Prozent des in der Firma verkauften Holzes stammt aus Schweizer Wäldern. Der Rest kommt aus dem Ausland.