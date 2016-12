Der Tag vor Heiligabend. Gegen Mittag in der katholischen Kirche Herz Jesu in Lenzburg. Der Pfarrer sagt: «Die Frage nach dem Warum nagt an uns, quält uns.» Er spricht von «einem letztlich unfassbaren Ereignis». Eine sehr grosse Trauergemeinde nimmt Abschied von Melanie W. (25). Sie wurde das Opfer eines Verkehrsunfalls. Passiert nur gut hundert Meter von der Kirche entfernt. Im Kreisel beim Bahnhof. Eine Automobilistin (50) hatte die Velofahrerin übersehen und gerammt. Anfänglich gab es Hoffnung, die junge Frau werde überleben. Doch dann starb sie. Am gleichen Wochentag, an dem sie geboren worden war – an einem Sonntag.

Melanie W. war am verhängnisvollen Montag um 6.50 Uhr unterwegs zur Arbeit. Sie war als Assistentin Kommunikation und Marketing am Stadtspital Waid in Zürich tätig. Daneben studierte sie berufsbegleitend «Business Administration» an der Hochschule in Luzern. Davor hatte sie an der Uni Zürich den Bachelor in Sprachwissenschaften gemacht. Das Rüstzeug für ihre Studien hatte sie sich an der Bezirksschule Lenzburg und an der Alten Kanti in Aarau geholt.

«Tragisch», sagen Passanten

Melanie W. wurde an der Trauerfeier als sehr sozialer Mensch gewürdigt. So war sie zehn Jahre lang Ministrantin in Lenzburg. Und am verhängnisvollen Morgen hatte sie Kuchen mit dabei. Kuchen, den sie selber für ihre Arbeitskollegen gebacken hatte – als Dank für eine Hilfeleistung.

Der Tag vor Heiligabend. Sechs Stunden nach dem Trauergottesdienst in Lenzburg. In Dürrenäsch passiert etwas, das die Menschen ebenfalls ratlos zurücklässt. Die sie die Frage nach dem Warum stellen lässt. «Tragisch», sagen Passanten, die gestern an der Erinnerungsstätte an der Ecke Hallwiler-/Friedhofstrasse vorbeikommen. Dutzende von Kerzen, kleine Stofftiere und Engel erinnern an Alex. Er wurde nur einen Monat alt, starb an den Folgen eines tragischen Unfalls.