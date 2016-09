Gemeindeammann Jürg Link bedauert den Verlust der Gartenbauschule. Mit der Auflösung der Trägerschaft hatten die Schweizerischen Gemeinnützigen Frauen (SGF) an einer ausserordentlichen Generalversammlung Ende August nach 110 Jahren deren Ende besiegelt.

Und doch stellt sich im jetzigen Zeitpunkt die Frage, ob dieser Entscheid der Gemeinde Niederlenz letztendlich nicht entgegenkommt. Dort steht man nämlich vor der Revision des Zonenplans und der Bau- und Nutzungsordnung (BNO). «Wir werden an der Wintergmeind einen Kredit für deren Durchführung beantragen», bestätigt Gemeindeammann Link.

Weshalb könnte die Auflösung der Niederlenzer Lehrwerkstätten Einfluss auf die künftige BNO haben? Das liegt darin begründet, dass das Areal der Gartenbauschule an strategisch optimaler Lage im Besitze des SGF-Dachverbandes ist.

Das gesamte Grundstück umfasst knapp zwei Hektaren Land. Etwa die Hälfte davon grenzt an die Hauptstrasse: Darauf stehen das Schulhaus, die Treibhäuser, das ebenfalls zu den Lehrwerkstätten gehörende ModeElle und eine unter kommunalem Schutz stehende Villa, welche bisher den auswärtigen Schülern unter der Woche als Internat diente.

Dieses Gebiet ist heute mehrheitlich eingeteilt in die Zone für öffentliche Bauten, der Rest in Wohnzone W2. Die zweite Arealhälfte auf dem Altfeld befindet sich in der Landwirtschaftszone.

Umzonung nur auf Antrag

Klar ist, dass eine Umnutzung des Gebietes im Niederlenzer Dorfzentrum ganz neue Perspektiven für dessen bauliche Entwicklung in der Zukunft schaffen würde. Das verhehlt auch Gemeindeammann Jürg Link nicht. Er betont jedoch, nicht in die BNO-Revision eingreifen zu wollen, bestätigt aber: «Die Schliessung der Gartenbauschule kann für die künftige BNO ganz grosse Konsequenzen haben.»

Umzonungen können jedoch nicht auf Weisung der Gemeinde erfolgen, Landeigentümer haben dazu einen entsprechenden Antrag zu stellen. Eine laufende BNO-Revision kann diesen aber begünstigen. Link vermutet, dass die Gemeinnützigen Frauen in einem späteren Zeitpunkt ein entsprechendes Gesuch stellen könnten.

Noch nichts entschieden

Beim Zentralvorstand der Gemeinnützigen will man ein derartiges Begehren heute nicht bestätigen. Auf Anfrage der az hält die im Zentralvorstand für die Finanzen Verantwortliche Claire Häfeli fest: «Wir haben eine Arbeitsgruppe unter fachkundiger Leitung eingesetzt, die sich mit der Arealentwicklung befasst.»

Und weiter: «Grundsätzlich kann auf dem Areal etwas entstehen, das auf den Werten des SGF basiert. Was das allerdings sein wird, ist heute noch gänzlich offen. Entscheiden darüber werden unsere Mitglieder.»

Fakt ist jedoch: Der SGF sitzt aktuell auf Schulden in Millionenhöhe. Diese sollen wohl abgetragen werden. An der ausserordentlichen Generalversammlung vom 30. August in Lenzburg hatte der Dachverband jedenfalls deutlich gemacht, dass er sich finanziell entlasten wolle.

Trotzdem will sich der SGF im jetzigen Zeitpunkt auf keine klare Marschrichtung festlegen lassen. Der Zeitpunkt sei verfrüht, sagt Claire Häfeli. «Wie und ob der SGF bei der Gemeinde eine Zonenänderung beantragen wird, dazu können wir heute keine verlässliche Aussage machen.»