Der Kleinkaliberschiessstand in Hallwil, war bereits seit dem Jahr 2003 nicht mehr in Betrieb. Das Blei, welches sich im Laufe der Jahre während des Schiessbetriebs angesammelt hatte, musste aus dem Boden entfernt werden. Auf dem betroffenen Gelände wurden zuerst die Bäume gefällt, die sich in der Zone des von Blei belasteten Areals befanden.

Im September konnte schliesslich mit den Sanierungsarbeiten begonnen werden. Als erstes wurde eine provisorische Zufahrtsstrasse zum sanierungsbedürftigen Gelände gebaut, damit Bagger und Lastwagen die mit Blei belastete Erdschicht abtragen konnten. Dabei wurde immer wieder die Bleibelastung im Boden gemessen, bis sicher gestellt war, dass kein verseuchtes Erdmaterial mehr vorhanden war.

Danach wurden der Scheibenstand und der Kugelfang rückgebaut und abtransportiert. In einem weiteren Arbeitsprozess wurde schliesslich neuer Humus aufgetragen und danach die Wiese neu angesät. Anschliessend wurde auch das Schützenhaus abgerissen. Mit dem Rückbau der Strasse im November konnten die Sanierungsarbeiten schliesslich endgültig abgeschlossen werden. Die Kosten der Sanierung werden sich voraussichtlich auf rund 180 000 Franken belaufen und sind zu einem grossen Anteil beitragsberechtigt.

Blei vom Schiessen – in der ganzen Schweiz ein Problem

Nach Informationen vom Bundesamt für Umwelt (Bafu) gibt es in der Schweiz rund 4000 Schiessanlagen, welche im Kataster der belasteten Standorte eingetragen sind. Diese Anlagen enthalten insgesamt mehrere zehntausend Tonnen Blei und andere Schwermetalle aus dem Schiessbetrieb.

Jedes Jahr gelangen zudem etwa 200 Tonnen zusätzliches Blei in die Kugelfänge. Damit verursacht das Schiessen den grössten Eintrag von Blei in die Umwelt, mehr als doppelt so viel wie Verkehr, Industrie und Gewerbe zusammen.

Wenn schadstoffbelastete Kugelfänge Grundwasser, Gewässer oder Boden gefährden, erfordert dies Massnahmen zur Beseitigung der Gefahr, und der belastete Standort muss saniert werden. Dabei richtet sich die altlastentechnische Sanierung von Schiessanlagen nach den Zielsetzungen und Vorgaben des Umweltschutzgesetzes und der Altlastenverordnung.

Unter bestimmten Voraussetzungen beteiligt sich der Bund an den Kosten von Massnahmen zur Untersuchung, Überwachung und Sanierung von belasteten Standorten bei Schiessanlagen.