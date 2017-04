Die meisten Lenzburger würden gerne in einer lebendigen und modernen Stadt wohnen. Viele allerdings nur, wenn das ganz ohne Emissionen geht. Nach dem Lärmpegel in der Rathausgasse am Jugendfestabend drehen sich die Diskussionen nun um ein anderes heisses Thema: den Wurstgrill der Metzgerei Häusermann. Der alteingesessene Metzger Walter Häusermann grilliert jeden Freitagabend von 16.30 bis 19 Uhr und Samstag von 11 bis 16 Uhr vor seinem Geschäft.

Angeblich stört der Geruch der brutzelnden Würste und Fleischstücke auf dem Gasgrill die Anwohner. Zu ihnen gehört auch Ruth Ramstein. Die Besitzerin der Liegenschaft «Durchbruch» ist durch den Fall Köbi F. national bekannt geworden. Erfahrungsgemäss werden Geschichten, in welchen die Prix-Courage-Gewinnerin angeblich eine Rolle spielt, in Lenzburg besonders intensiv diskutiert. Von den Anwohnern sagt man, dass sie gegen den Wurstgrill Unterschriften sammeln. Dies wird allerdings dementiert – zumindest, was die Familie Ramstein anbetrifft. Wie stark der Protest auch immer ist, er hat schon eine Gegenbewegung ausgelöst. Bereits haben 47 Bürger eine Petition für die Erhaltung des Grills unterschrieben.