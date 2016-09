Am Montagabend, kurz nach 18 Uhr, kam es auf der Seetalstrasse zwischen Rupperswil und Hunzenschwil zu einem Unfall. Laut einem Leserreporter sind ein Auto und ein Lastwagen seitlich kollidiert. Beide fuhren in Richtung Hunzenschwil. Die Polizei sei vor Ort gewesen, so der Leserreporter weiter. Von der Kantonspolizei ist jedoch nichts weiter zu erfahren: Wegen dem "geringen Verschulden" und dem "geringen Sachschaden" sei es nicht zu einer polizeilichen Tatbestandsaufnahme gekommen, so Sprecher Roland Pfister. (az)