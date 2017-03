Ein helles und grosszügiges Einfamilienhaus mit Weinkeller und Garten in kinderfreundlicher Umgebung, nur wenige Fahrminuten ausserhalb von Aarau. So wird eine Immobilie in der beschaulichen Gemeinde Rupperswil angepriesen.

Das schmucke Haus hat jedoch eine mörderische Vergangenheit. Denn bis zu seiner Verhaftung lebte in dem Haus Thomas N., der Vierfachmörder von Rupperswil – zusammen mit seiner Mutter und seinen zwei Hunden. Nun steht es für 715'000 Franken zum Verkauf. Vor dem Hintergrund der Rupperswiler Bluttat dürfte es allerdings schwierig werden, für das Haus überhaupt einen neuen Eigentümer zu finden.

Herausforderung für Nachbarn

Für den Psychologen Thomas Spillmann ist das nachvollziehbar. Trotzdem ist er überzeugt, dass die neuen Einwohner nicht immer an die schreckliche Geschichte des Vorbesitzers erinnert würden. «Man kann das ausblenden», erklärt der Psychologe gegenüber Tele M1, «indem man Herr über die eigenen Emotionen ist.»

Der Umgang mit den Nachbarn könnte für die neuen Bewohner jedoch zu Beginn schwierig sein. «Einige werden sich von den neuen Bewohnern abwenden», vermutet Spillmann. Andere hingegen würden froh sein, dass mit der neuen Nachbarschaft ein neues Kapitel beginnt.

Anziehungspunkt für Gaffer

Sollen Kaufinteressenten überhaupt wissen, wer der Vorbesitzer des Gebäudes war? Ja, findet Immobilienexperte Daniel Rischgasser. Wichtig sei aber auch, das Haus nur ernsthaft Interessierten zu zeigen. «Zum Beispiel indem man eine Bankbestätigung verlangt.»

Auf diese Weise, so der Geschäftsführer von Remax Lenzburg, könne ausgeschlossen werden, dass Gaffer und Schaulustige angezogen werden, die das Haus eines Vierfachmörders besichtigen wollen. (luk/cze)