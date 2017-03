In der ABB Semiconductors werden in Reinräumen Halbleiterbauelemente hergestellt. Der Weltkonzern hat gross in den Produktionsausbau investiert. 2010 wurde die für 150 Millionen Franken modernisierte Fabrik in Lenzburg eingeweiht. 200 zusätzliche Arbeitsplätze sollten geschaffen werden. Ein Anwendungsbereich der Halbleiter ist die Stromübertragung und Stromverteilung, wo die Leistungshalbleiter innerhalb von Millionstelsekunden Energieströme im Megawatt-Bereich schalten. So zum Beispiel in Hochspannungs-Gleichstromübertragungsleitungen der Windparks, die im Meer stehen.