Die Hauptfiguren: ein heute 66-jähriger AHV-Rentner und ein heute 46-jähriger Start-up-Unternehmer (Internet-Handel). Speziell schillernd ist der Ältere: Er hat in den Neunzigerjahren bei einem Investitionsprojekt in Russland einen Totalverlust erlitten. 2006 wurde er wegen gewerbsmässigen Betrugs ein erstes Mal verurteilt. Nach dem Scheitern des Gold-Abenteuers in Afrika versucht er sich jetzt in Sierra Leone als Diamatenschürfer. Mit mässigem Erfolg – angeblich Ebola-bedingt.

Zwölf Millionen Franken ergaunert

Die beiden Kompagnons haben Ende der Neunzigerjahre die Firma Aurex gegründet. Sie gaben an, in Ghana ein Stück Land mit erheblichen Goldreserven zu besitzen. Und sie taten so, als seien sie erfolgreich im Goldhandel tätig. Es gelang ihnen, Investoren viel Geld abzuschwatzen. Der angerichtete Schaden beträgt mindestens zwölf Millionen Franken. Eher mehr, weil möglicherweise nicht alle Verluste (Schwarzgeld) offengelegt worden sind. 2005 ging es den beiden Goldschürfern vermeintlich so gut, dass sie im Fallenacker in Othmarsingen einen spektakulären Neubau mit dem Aussehen zweier übereinanderliegender Goldbarren errichten lassen konnten.

2011 passierte, was in den Augen von Buchhaltungsexperten bereits 1999 hätte geschehen sollen: Die Aurex-Gruppe ging mangels Aktiven in Konkurs. Allerdings erst, nachdem die Firma kurzfristig in den konkursfreundlichen Kanton Uri verlegt worden war.

Einer der geschädigten Investoren reichte Anzeige ein. Damit wurde die Aurex ein Fall für die Aargauer Kantonspolizei und die Kantonale Staatsanwaltschaft. Gerne hätten diese gepasst. Denn ein derart komplexes Verfahren ist mit erheblichen Kosten verbunden – zu berappen letztlich durch die Steuerzahler. «Wenn ich nur den Hauch einer Erfolgschance gesehen hätte, hätte ich den Fall abgegeben», konterte Staatsanwalt Kilchenmann während des Prozesses den Vorwurf, er hätte das Verfahren den Urnern übergeben müssen.