Die Antworten liessen nicht lange auf sich warten und stimmten die Seilers hoffnungsvoll. Coop versprach noch am selben Tag, die Anfrage an die zuständige Abteilung weiterzuleiten. Und bereits zwei Wochen später versicherte der Detailhändler, für ihre Supermärkte in Aarau und Lenzburg je einen Ben's Cart anzuschaffen.