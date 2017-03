Im Werkhof können verschiedene Wertstoffe entsorgt werden. Nun erwägt die Stadt, diese Sammelstelle aus dem Werkhof zu entfernen und einem privaten Anbieter zu übergeben. Gespräche mit einem Anbieter seien bereits im Gang, sagte Stadtrat Martin Steinmann an der Einwohnerratssitzung von letzter Woche in der Antwort des Stadtrats auf eine Anfrage der SVP/BDP zur «Projektierung Werkhof Recyclingplatz». Auch andere Gemeinden seien für einen gemeinsamen Recyclingplatz im Gespräch. Namen will Steinmann noch nicht nennen.

Der Entsorgungsbetrieb im Werkhof ist nicht ideal. Die Öffnungszeiten sind beschränkt, am Samstag kann nur von 11 bis 13 Uhr entsorgt werden. Zudem ist der Platz knapp, die einzelnen Entsorgungsstellen sind über das gesamte Areal verteilt, Recycling und der normale Werkhofbetrieb kommen oft nur mit Mühe aneinander vorbei. Aus diesen Gründen wurde ein Vorprojekt für eine neue Entsorgungsstelle in einer Lagerhalle östlich des Werkhofs, unter der alten Wursti, erstellt. 1,2 Millionen Franken sind dafür seit bald zehn Jahren in der Aufgaben- und Finanzplanung eingestellt. «Sollen wir wirklich eine Million Franken ausgeben, wenn Private das wirtschaftlicher machen können?», fragte SVP-Einwohnerrat Michael Häusermann an der Sitzung. Gesetzlich ist die Stadt nicht dazu verpflichtet, Recyclingstellen auf dem Gemeindegebiet zu unterhalten. Für Steinmann wäre eine private Sammelstelle in Zusammenarbeit mit anderen Gemeinden eine «Win-Win-Lösung». Die über die Stadt verteilten Recyclinganlagen für Glas, Blech, Alu und Textilien sollen aber bestehen bleiben.

Die Kosten für die Abfallentsorgung werden schon heute verursachergerecht berechnet. «Für die Bürger soll die Entsorgung nicht teurer werden», betont Steinmann. Die festen Mitarbeiter des Werkhofs wären von einer Schliessung der Sammelstelle ebenfalls nicht betroffen, da die Entsorgung von pensionierten Mitarbeitern im Stundenlohn betreut wird.