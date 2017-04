Instrumente und Platten prüfen

Aus verschiedenen Ecken jaulen Gitarren; ein Riff gemahnt an «Sweet Home Alabama», und ein Bass wummert stegauf, stegab. Ja, man darf ungeniert probieren, und wenns die Kunden nicht tun, geben die Verkäufer Kostproben. Man kauft die Harmonika nicht im Etui. Und was ein Fachmann ist, prüft die Vinyl-Platten auf Kratzer, die den Rillen zuwider laufen. Auch feinere Töne sind zu hören, von der Nasenflöte etwa oder einer zwölfseitigen akustischen Gitarre. Musik hat eben viele Gesichter. Am Flohmarkt mit seinen 120 Anbietern gibts sogar Didgeridoos.

Viele werden fündig; der junge Basler hat seinen Bass und Familie Wildi aus Oberkirch alle Hände voll: Mutter Julia trägt für die kleine Tochter Zora die Djembe, Zora selber ihre Geige und der grosse Sohn Leo seine Handharmonika. In der Tasche liegen noch eine Mundharmonika und ein Holzfröschli.