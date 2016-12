Die Situation auf dem Lenzburger Bahnhof spitzt sich zu. Monat für Monat wird es enger. Grund sind die vielen Neuzuzüger in der Region, die zum Arbeitsplatz pendeln. Dazu Fischer: «Dass die Verbindungen vom Bahnhof Lenzburg nach Zürich, Bern oder Luzern und alle Stunden direkt nach Basel schlicht genial sind, wissen inzwischen auch die Tausenden Zuzüger aus den Neubaugebieten von Hunzenschwil bis Othmarsingen, von Niederlenz bis Seengen.»

Provisorische Brückenlösung

Fischer will mit einer Lösung nicht bis zum grossen Umbau des Bahnhofs, den die SBB ab 2022 in Aussicht stellen, warten. Er verlangt, das Nadelöhr Unterführung mit einem Provisorium zu entlasten, und zwar subito. Eine provisorische Überführung vom P+Rail-Parkplatz zu den Geleisen schwebt ihm vor. «Eine stabile Brücke, wie sie jeweils beim Lenzburger Lauf unmittelbar nach der Bahnunterführung zur Querung der verkehrsreichen Niederlenzerstrasse mit Baugerüstelementen aufgebaut wird.» So etwas müsste doch auch zwischen dem P+Rail-Parkplatz und den Perrons zu realisieren sein, ist Fischer überzeugt. Am Ende der Perronüberdachung sei genug Platz für eine Überführung auf beide Seiten da. «Es wird zwar nur ein Teil der Pendler dort durchgehen, aber eine Entlastung würde es allemal bringen.» Fischer appelliert an den Stadtrat, bei den SBB oder noch besser direkt beim Bundesamt für Verkehr vorstellig zu werden und die Errichtung eines Provisoriums zu fordern. «Bis dann die gute Lösung in 10 oder 15 Jahren kommen möge, werden die Pendler in Lenzburg sich nämlich munter weitervermehren und Rekord um Rekord brechen.»