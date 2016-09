Beim verantwortlichen Immobilienentwickler und Totalunternehmer Losinger Marazzi AG zeigt man Verständnis für De Scheppers Unmut. «Die Situation mag im Moment für den Herrn frustrierend sein.» Vieles sei im Moment noch am Entstehen, ein so grosses Quartier entstehe nicht in einem Tag, sagt Melanie Hediger, Mitarbeiterin Kommunikation.

Hediger unterstreicht jedoch, dass solche Ladestationen stets geplant waren. «Ladestationen für Elektro-Autos sind klar vorgesehen. Die Installationen sind bis Ende Jahr vorgesehen.» Die Offerten würden auf dem Tisch liegen, derzeit würden die Bedürfnisse der Bauherren und der unterschiedlichen Nutzungen der zwölf Baufelder koordiniert. Im Zusammenhang mit den Parkplätzen weist Hediger darauf hin, dass diese von 820 auf 800 reduziert worden sind.

In der Stadt Lenzburg gibt es bisher zwei Strom-Ladestationen. Eine Zapfsäule befindet sich an der Poststrasse beim KV-Schulhaus. Ein zweite ist bei der ABB Semiconductors im Industriegebiet aufgestellt.