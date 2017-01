Und dann kam das Angebot für den «Bestatter». Produzent Markus Fischer, mit dem Goff bereits in verschiedenen Produktionen gearbeitet hatte, fragte ihn an. «Die Idee hat mir von Anfang an gefallen», sagt Goff. Für den «Bestatter» ist er sogar wieder zurück in die alte Heimat gezogen, nach Birrwil. «Mir gefällt es im Aargau sehr gut, ich würde gerne mehr hier drehen.» Heute würden viele Szenen in Zürich gedreht, insbesondere Innenaufnahmen. «Der Aargau hat wunderschöne Kulissen, aber er hat auch eine verstopfte Autobahn. Drehen wir im Aargau, müssen wir jeden Tag eine Stunde fürs Im-Stau- Stehen einberechnen. Zeit, die wir nicht haben.»

Blut geschwitzt

Den Entscheid für den «Bestatter» hat Goff nie bereut: «Es gefällt mir wahnsinnig gut, die Konstellation hat so viel Potenzial.» Angetan hat es Goff auch das Team. «Selten habe ich so einen Pioniergeist erlebt, so viel Kreativität, so viel Mut, Neues auszuprobieren.» Mut, das bedeutet im Falle des «Bestatters», die verblichene Opernsängerin aus der ersten Folge wie eine Vampirbraut zu stylen. Pietätlos? Zu frech? «Wir haben Blut geschwitzt», sagt Goff und lacht. «In Europa hat man Angst, nicht anzukommen. Da heisst es immer: Das kannst du nicht machen, das goutiert der Zuschauer nicht.» Der Mut der Crew und des SRF wurde belohnt, die Zuschauerzahlen sind gewaltig, nie war eine Serie erfolgreicher.

«Was ich beim ‹Bestatter› machen kann, ist Gold wert», sagt Brian Goff. Auch wenn ihn einige seiner Berufskollegen deswegen belächeln – schliesslich sei es ja nur eine Fernsehserie und kein Kinofilm. «Das ist purer Neid», sagt Goff und lächelt. «Ich kann hier tun und lassen, was ich will.» Und er will mehr, er will mit dem «Bestatter» Verrücktes machen, Grenzen ausloten. Einen Leichen-Transport nach Italien oder New York zum Beispiel. «Oder etwas mit Zombies, Luc Conrads Albtraum», sagt er und lacht. Brian Goff hat Blut geleckt.

