Von Lenzburg nach Nepal

62 Jahre alt ist Martin Kromer. Ein gepflegter Herr. Gekleidet in ein blaues Hemd, blauen Strickpullover und eine dunkle Hose sitzt vor einer Tasse Kaffee und spricht über sein Leben in Südasien und seine ungebrochene Beziehung zu Lenzburg.

Nach seinem Ausscheiden aus der heutigen Kromer-Gruppe Anfang der neunziger Jahre des vergangenen Jahrhunderts zog es ihn in die Ferne. Auf langen Reisen erkundete er den Globus, lernte viele schöne Flecken auf der Erde kennen. Doch immer wieder habe es ihn nach Nepal gezogen, erzählt Martin Kromer. Und er kommt ins Schwärmen, wenn er von den «unglaublichen Sonnenuntergängen, der unbeschreiblich schönen Natur Nepals» spricht. Die nepalesische Kultur, die Menschen und ihre Zuvorkommenheit gegenüber Fremden hatten es dem Lenzburger angetan. «Als Ausländer wurde man hochgeschätzt», sagt er.

Martin Kromer hat deshalb nicht lange überlegen müssen, als das Restaurant-Projekt in Kathmandu an ihn herangetragen wurde. So wurde der ehemalige Finanzchef zum Restaurant-Besitzer. Zusammen mit einem einheimischen Partner übernahm er das Lokal in Kathmandus Touristenviertel Thamel. Die Klientele bestand zu Beginn hauptsächlich aus Touristen, Trekking-Reisenden unterwegs Richtung Himalaja. Zunehmend kamen aber auch Einheimische und Geschäftsleute. Nicht ohne Stolz erwähnt Martin Kromer: «Wir waren die ersten, die im Lokalradio Werbung gemacht haben.» Seit einigen Jahren doziert er zudem an der Tourismusfachschule Wein- und Getränkekunde.

Lenzburger Altstadt ruhig

Wenn Kromer heute von «Daheim» spricht, so meint er Kathmandu, nicht die Schweiz. Obwohl er regelmässig in die Heimat zurückkehrt und seine Familie in Lenzburg besucht.

Über das wachsende Lenzburg äussert er sich diplomatisch. Doch gibt er zu, ein bisschen unheimlich sei es schon, wie die Widmi expandiere, die Blöcke wie Pilze aus dem Boden schiessen. Vermissen tut er jedoch die Aktivitäten in der Altstadt. «Die Rathausgasse, als Coop und Kleiderladen noch hier waren, ist in meiner Erinnerung viel lebendiger.»

Wenig angetan ist Martin Kromer von der Hektik hierzulande, er schätze es, Zeit zu finden für eine spannende Buchlektüre.

Schüler sammelten für Schüler

Nach den grossen Erdbeben in Nepal letztes Jahr haben diverse Organisationen aus dem Aargau gesammelt und das Geld Martin Kromer treuhänderisch übergeben. Zur direkten Hilfe vor Ort. So ging beispielsweise die Kollekte des ökumenischen Gottesdienstes an der Bundesfeier 2015 in Lenzburg nach Nepal, ebenso der Erlös eines Schul-Basars in Waltenschwil, den eine Kollegin Kromers organisiert hat. Das von den Schülern gesammelte Geld kommt wiederum Schülern im Bergdorf Lisankhu zugut. Dort muss das vom Erdbeben völlig zerstörte Schulhaus wiederaufgebaut werden. «5000 Franken habe ich vor meiner Abreise in die Schweiz am 19. August in Geldscheinen persönlich übergeben. Das ist der einfachste Weg hier, eine Bank gibt es nicht im Dorf.»