2006 hat Christian Merz zusammen mit seinem Bruder Ueli das 86-jährige Familienunternehmen übernommen. Sie beschäftigen 14 Angestellte und zwei Lehrlinge. Im Angebot sind Carreisen, Lasten- und Öltransporte. «Es gibt keinen schöneren Beruf», findet Merz. «Jeden Tag sind andere Leute im Car, und es gibt immer neue Gegenden zu entdecken.»

In der Hauptsaison im Sommer sitzt er selbst an vier bis fünf Tagen die Woche hinter dem Steuer. Politische Erfahrung hat Christian Merz als Präsident der SVP Beinwil am See und während zwölf Jahren als Gemeinderat gesammelt. Es sei eine lehrreiche Zeit gewesen: «In der Politik braucht alles viel Zeit, oft sind Kompromisse gefragt.» Sein Kerngebiet ist – natürlich – die Verkehrspolitik. «Hier besteht ein grosser Handlungsbedarf, die Infrastruktur muss dringend ausgebaut werden. Nicht nur die Strassen, auch der öffentliche Verkehr und die Velowege.»

Mit dem Töffli nach England

Christian Merz ist in Beinwil am See aufgewachsen. Nach dem Lehrabschluss fuhr er mit dem Töffli nach England. «Eigentlich, um Englisch zu lernen. An schönen Tagen machte ich aber lieber Ausflüge, als in der Schule zu büffeln.» Als nach vier Monaten das Geld ausging, kehrte er zurück in die Schweiz. Nach einigen Jahren im Welschen und in Reinach AG zügelte Merz wieder nach Beinwil am See. «Ich will nirgendwo sonst wohnen», hält er fest, «ich bin sehr gerne am Wasser.» Im Wasser hat er denn auch eine weitere Leidenschaft entdeckt: das Tauchen.