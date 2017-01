Dass einfache Strassenverhältnisse herrschen, bestätigt auch Daniel Schwerzmann, Vertreter der kantonalen Abteilung Tiefbau. «Die Strasse ist genügend breit, übersichtlich und in gutem Zustand.» Es sei allerdings eine sehr dicht befahrene Strasse, was die Unfallwahrscheinlichkeit erhöhen kann. So verkehren nach seinen Angaben mehr als 12'000 Fahrzeuge pro Tag.

Kein Unfallschwerpunkt

Trotz der schweren Unfälle liegt kein Unfallschwerpunkt vor. «Unfallschwerpunkte werden ermittelt, indem das Unfallgeschehen über zwei Jahre analysiert und Personenschäden gewichtet werden, das ergibt die sogenannte Unfallkenngrösse. Ab Erreichen eines bestimmten Schwellenwerts gilt eine Unfallstelle im Strassennetz als Unfallschwerpunkt», erklärt Schwerzmann auf Anfrage.