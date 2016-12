«Ein Meilenstein, aber auch eine Verpflichtung, mit Herzblut weiterzuarbeiten und mehr als eine Dienstleistung anzubieten» – so umreisst André Meier von «am-architektur» Lenzburg die Bedeutung eines 48 Seiten starken Buches. Es zeigt in Text und Bild und Plänen einen Querschnitt über die Bauten, welche die Firma in den letzten zehn Jahren realisiert hat. Es ist als «Anthologie 36», also als 36. Buch in der Reihe des Luzerner Quart-Verlags herausgekommen.

An der Vernissage im Müllerhaus zeigt Meier zuerst zwei kubische Einfamilienhäuser aus Teufenthal und Boniswil. «Bauen ist Dienstleisten, Architektur ist Haltung» – dies ist das Motto der Firma. Ein Buch sei das geeignete Medium, in grösseren Zusammenhängen zu überprüfen, ob das Bauwerk gelungen sei und mehr sei als Dienstleistung, sagt Meier: «Erfüllt es die städtebauliche Idee, leistet es einen Mehrwert für den Ort?»

Natürlich darf die Überbauung Widmi 1 in Lenzburg nicht fehlen. Meier erwähnt die «Bezüge zum Schloss in seiner vollendeten farbenfrohen Pracht», was Schmunzler und Lacher bewirkt bei den Gästen, weiss man doch um die Kontroversen, die der Bau auslöst. Die grünen und gelben Streifen werden nicht von allen als frische, das Farbspektrum von Pflanzen von Forsythie bis Limonenbaum aufnehmende Blechpaneele gesehen.

Aufnahme ins Buch hat der Alesa-Industriebau in Seengen gefunden, aber auch als Sanierer eines historischen Bauwerks hat sich «am-architektur» einen Namen gemacht: der örtlichen Justizvollzugsanstalt. Meier erinnert sich, dass er an der ETH eine Diplomarbeit zum Thema «Strafanstalt als rechtsgeschichtliches Monument» geschrieben hat. Nun ist er seit zehn Jahren mit Um- und Ausbauarbeiten beschäftigt gewesen. Im August habe das Werk «termingerecht und unter dem Kostenvoranschlag» dem Kanton übergeben werden können, hoffentlich auch «zur Zufriedenheit der Nutzer».

Und nun Pöschwies?

Die Gäste, Kunden, Buch-Sponsoren, Freunde, Behörden- und Kommissionsmitglieder – darunter Stadtpräsident Daniel Mosimann und Stadtbaumeisterin Helen Bisang – kamen in den Genuss eines Apéros. André Meier blieb nicht beim Rückblick. Er, der mal als Hochbauzeichnerlehrling in Beinwil am See angefangen hat, nun auch als Berufsschullehrer arbeitet und an einem Lehrmittel mitgewirkt hat, legt Wert auf die Ausbildung. Die beiden Lehrlinge sind da und hören, dass ihr Lehrbetrieb einen Wettbewerb für die Neugestaltung der Justizvollzugsanstalt Pöschwies gewonnen hat. Dann steht das Bezirksgericht an. Augenzwinkernd meint Meier: «Vielleicht kommt bald das Rathaus?»