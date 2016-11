Drei Ziele sollen gemäss Gemeindeammann Peter Lenzin mit der Sanierung des Kopfbaus der Gemeinde-eigenen Liegenschaft verfolgt werden: Der Kopfbau ist für Jahre hinaus wieder benützbar, er steht der Öffentlichkeit zur Verfügung und gegenüber Vereinen werden verschiedene Zusagen eingelöst.

Der «Löwen» ist ein Wahrzeichen von Böju. Während der angeschlossene Saal, der diesmal nicht tangiert wird, schon manche rauschende Operettennacht und manchen denkwürdigen Vereinsabend erlebt hat, liegt der ehemalige Restaurantteil schon seit vielen Jahren brach.

Der Vorschlag, den Kopfbau für die Gemeindeverwaltung herzurichten, erlitt Schiffbruch. An der Gemeindeversammlung vom nächsten Freitag hat der Souverän die Abrechnung für den Projektierungskredit zu genehmigen. Nach dem Abbruch der Übung durch den Gemeinderat – «das hätte keinen Mehrwert generiert», so Ammann Lenzin – kam dieses Vorhaben 433 000 Franken billiger als bewilligt, aber man hat hier 217 000 Franken in den Sand gesetzt.

Diesmal sollen für rund zwei Millionen Franken Nägel mit Köpfen gemacht werden. Im Untergeschoss kommt die Kegelbahn weg, dafür werden hier Räume für Künstlergarderoben und für Vereinsarchive hergerichtet. Zudem soll der Gewölbekeller künftig als Mehrzweckraum dienen. Im Erdgeschoss soll die Volksbibliothek, die Spitex und ein Vereinszimmer untergebracht werden. «Der ‹Löwen› wird mit diesen Umnutzungsvorschlägen wieder belebt», verspricht der Gemeindeammann.

Stabiler Steuerfuss

Für die zweite Etappe der Sanierung der Hombergstrasse wird ein Zusatzkredit von 466 000 Franken beantragt. Das Budget mit einem unveränderten Steuerfuss von

105 Prozent sieht «bei konservativer Schätzung der Einnahmen» (Lenzin) einen kleinen Ertragsüberschuss von rund 150 000 Franken vor.