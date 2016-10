Ein temperamentvolles Schauspielerensemble macht die Krimi-Komödie «Laras Plan» zu einem grossen Vergnügen. Wie viel Freude die Theatergruppe Seon am Theaterstück zum 40-Jahr-Jubiläum des Vereins hat, macht ein Probebesuch deutlich.

Auf der Bühne redet sich Pitsch Dössegger in der Rolle von Carlos Mendoza um Kopf und Kragen. Der Privatsekretär der Villa Hammerschmidt wird vom Hausherren in ein Gespräch verwickelt, das durch seine Doppeldeutigkeit, die die Jagdwaffe in der Hand des alten Hammerschmidt und aufgrund des Hintergrundwissens des Publikums die Form eines veritablen Verhörs annimmt.

Im Zuschauerraum haben sich jene Akteure versammelt, deren Rollen gerade Pause haben. Sie verfolgen die Szene zusammen mit Regisseur Christoph Plaz aufmerksam, freuen sich ob der temperamentvollen Darbietung. Sie lachen, wenn Pitsch Dössegger der Angstschweiss auf der Stirne steht und sich der Schauspieler gefährlich nahe an ein Geständnis stottert.

In Seon, so scheint es, wissen sich die Schauspieler auch nach vielen Proben stets aufs Neue zu überraschen. Die Stimmung auf der Bühne und im Zuschauerraum ist ausgezeichnet. Und das ist die beste Voraussetzung dafür, dass «Laras Plan» ab Samstag auch für das Publikum zu einem grossen Vergnügen wird.

Die Begeisterung der Schauspieler zeigt sich auch im persönlichen Gespräch. Seit 2005 ist Manuela Dössegger Mitglied der Theatergruppe. «Ich spiele leidenschaftlich gerne Theater und geniesse es, auf der Bühne zu stehen. Obwohl ich das früher nie gedacht hätte.» Sie sagt, bei der Arbeit auf der Bühne entwickle sich die Gruppe zu einer grossen Familie.

In der Krimi-Komödie «Laras Plan» spielt Manuela Dössegger die Lara, die junge, hübsche Geliebte des alten und schwerreichen Eugen Hammerschmidt. Mit ihrer Ankunft in der Villa Hammerschmidt stellt sie die fest gefügten Verhältnisse auf den Kopf und lässt die Hausbewohner um ihr Erbe zittern.

Eine undurchsichtige Rolle spielt dabei der einäugige Butler James, verkörpert durch Kurt Däpp, der sein Debüt in der Theatergruppe gibt. «Meine Mitspieler haben mich super aufgenommen und ich weiss aus Erfahrung, dass das nicht selbstverständlich ist.» Kurt Däpp fühlt sich in der Theaterfamilie bestens aufgehoben. (Markus Christen)