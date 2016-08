Obwohl die Parkhäuser nicht voll belegt sind, wollen viele Autofahrer lieber nicht dorthin fahren», sagt Markus Basler von der Repol. Lieber würde man das Auto wild abstellen. Der dafür kassierte Bussenzettel hingegen komme bei den Automobilisten gar nicht gut an. Deren Kritik: Es mangle an Parkplätzen.

Zuwenig oberirdische Plätze

Tiefgaragen geniessen in Lenzburg also keinen guten Ruf. Weshalb das so ist, kann Markus Basler auch nicht abschliessend erklären. Einen möglichen Grund sieht er darin, dass die oberirdischen Parkkapazitäten in der Stadt lange Zeit ausgereicht hätten. Und: «In einer Kleinstadt sind sich die Automobilisten an oberirdische Parkplätze gewohnt», weiss er aus Erfahrung. Diese Zeiten seien jedoch vorbei.

«Der Bürger muss zur Kenntnis nehmen, dass die Parkkapazitäten im gewünschten Ausmass an der Oberfläche nicht mehr verfügbar sind.»