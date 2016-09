Für das 8. Deutz-Treffen sind Traktor-Freunde aus der ganzen Schweiz angereist, berichtet Tele M1. Einige haben mit ihrem Gefährt sogar 160 Kilometer auf sich genommen.

Doch nicht nur Schweizer traf man an diesem schönen Sonntagnachmittag in Fahrwangen an. Sogar Deutz-Freunde aus Kanada sind extra für das Treffen in die Schweiz gereist.

Die Besucher erfreuten sich an den alten Gefährten. «Diese Traktoren laufen alle noch einwandfrei. Einige haben 15'000 Stunden hinter sich», sagte ein Besucher.