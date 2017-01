Im Dezember 2015 hatten die Boniswiler an der Gemeindeversammlung der Gesamtrevision der Nutzungsplanung grundsätzlich zwar zugestimmt, diese jedoch mit drei Änderungsanträgen belegt. Dazu gehören die Forderungen, die heute von Einfamilienhäusern gesäumte «Tanzmatt» nicht aus- und den Bodenacker nicht einzuzonen.

Mit der «Tanzmatt» verfügt Boniswil mitten in einem Einfamilienhaus-Quartier über ein grösseres Areal, das zum Teil der Gemeinde, aber auch privaten Eigentümern gehört. Und genau hier steckt die Krux, wie Gemeindeammann Gérald Strub erklärt: «Die privaten Eigentümer haben klar festgehalten, dass kein Interesse an einer Bebauung vorhanden ist und das Land wie bis anhin landwirtschaftlich genutzt werden soll.» Das aktuelle eidgenössische Raumplanungsgesetz verunmöglicht jedoch, zusätzlich Land einzuzonen. Um eine massvolle Entwicklung von Boniswil zu ermöglichen, habe man deshalb in der Gesamtrevision der Nutzungsplanung eine Auszonung der «Tanzmatte» vorgesehen und plante an deren Stelle ein Grundstück im Bodenacker einzuzonen. So blieb laut Strub die «Baulandbilanz ausgeglichen.» Diesen Antrag haben die Boniswiler an der Wintergmeind 2015 jedoch zurückgewiesen.

Die in den vergangenen Monaten gemachte Auslegeordnung von Nutzungsplanungskommission und Gemeinderat mündet in ein beidseitiges Entgegenkommen. Gemeindeammann Strub hält fest: «Die nun aufliegende Lösung ist ein Kompromiss. Sie bietet für alle an der Wintergmeind 2015 diskutierten Argumente eine Lösung. Die der Gemeinde gehörende Landfläche in der «Tanzmatt» bleibt eingezont. Anderseits wurde im Bodenacker die Bauzonen-Fläche markant verkleinert. Zudem soll weniger hoch gebaut werden können, als ursprünglich vorgesehen.»

Das sind die wesentlichen Änderungen in der bis am 7. Februar auf der Gemeindekanzlei aufliegenden Teilrevision der Nutzungsplanung:

Die obere Hälfte des Bodenackers soll im Landwirtschaftsgebiet bleiben und weiterhin als Pferdeweide genutzt werden. Der untere Teil inklusive dem gemeindeeigenen Land soll eingezont werden. Anstelle von 5-Geschossen soll jedoch höchstens eine Bauhöhe von 3-Geschossen inklusive Attika möglich sein.

Der am besten erschlossene Teil der «Tanzmatt» soll im Baugebiet belassen werden, inkl. des gemeindeeigenen Landes. Mit dem vorliegenden Planungsbericht wird das Baugebiet gegenüber dem heutigen Bauzonenplan und dem Entwurf 2015 verkleinert. Die Teiländerung soll an der kommenden Wintergmeind am 28. November vorgelegt werden.