Bei der FDP ist man noch nicht fündig geworden. Partei-Präsident Bernhard Howald sagt es auf Anfrage ohne Umschweife. «Im jetzigen Zeitpunkt kann die FDP keinen Kandidaten für die Nachfolge von Ammann Heinz Bürki präsentieren.» Der 70-jährige Bürki hat auf Ende der Amtsperiode demissioniert.

Geht es nach der SVP, so soll der künftige Gemeindeammann der auf rund 5100 Einwohner gewachsenen Gemeinde aus ihren Reihen kommen. Zur Wahl stellt sich der bisherige Vizeammann Hanspeter Dössegger.

Dössegger mit intakten Chancen

Der Vorstand der Ortspartei hat einstimmig beschlossen, der Generalversammlung im Juni Dössegger als Gemeindeammann-Kandidat vorzuschlagen, teilt die SVP mit. Laut Partei-Präsident Peter Wernli sind die Chancen für ihren Kandidaten intakt, im September zum Gemeindeammann gewählt zu werden. «Die SVP hat in der Gemeinde einen hohen Wähleranteil und bei Abstimmungen meistens die Nase vorn», so Wernlis Begründung. Auch der 63-jährige Dössegger gibt sich bezüglich seiner Wahlchancen zuversichtlich: «Ich bin seit vielen Jahren dabei, kenne die Gemeinde bestens.» Er sitzt seit 1996 in der Gemeindebehörde und wurde 2004 zu deren Vizepräsidenten gewählt. Den Kaminfegerbetrieb hat Dössegger seinem Sohn übergeben. Welche Schwerpunkte möchte Hanspeter Dössegger bei einer allfälligen Wahl setzen? «In finanzpolitischer Hinsicht wartet mit dem Hallenbad ein grosser Brocken auf eine Lösung. Die Verkehrsplanung ist ein Thema und ich möchte die Zusammenarbeit unter den Seetaler Gemeinden im Gemeindeverband Lebensraum Lenzburg Seetal fördern», erklärt er auf Anfrage.

SVP will zweiten Sitz

Fürs Amt des Gemeindeammanns steht Dössegger im Moment allein auf der Kandidatenliste. Trotzdem ist heute schon klar, dass es in Seon zu einer Kampfwahl kommen wird. Um den frei werdenden Gemeinderatssitz bewerben sich aktuell zwei Kandidaten. Die SVP will einen zweiten Sitz ergattern und schickt dazu ihren Partei-Präsidenten Peter Wernli ins Rennen. Der 60-jährige Bauleiter und Architekt möchte in seiner eigenen Firma etwas kürzer treten und sich als künftiger Gemeinderat am liebsten den baulichen Belangen der Gemeinde widmen. Seit drei Jahren ist Wernli Mitglied der Finanzkommission.

CVP stellt Kandidaten

Als Wernlis Kontrahent meldet die CVP Markus Rihner für die Gemeinderatsvakanz. Der 48-Jährige ist Mitglied der Verkehrskommission, präsidiert die Musikgesellschaft und ist als Seoner im Dorf gut verwurzelt, schreibt die CVP in ihrer Mitteilung. Rihner arbeitet in Aarau als kantonaler Steuerkommissär. Die CVP Seon hält fest, man wolle «mit der Kandidatur Rihner die Wahlen im September beleben und den Stimmenden eine Auswahl ermöglichen.» 1985 war es der Partei letztmals gelungen, im Seoner Gemeinderat einen Sitz zu gewinnen.

Aus den Reihen der FDP gibt es für die Gemeinderatsvakanz derzeit ebenfalls noch keine Anwärter. Präsident Howald betont jedoch, die Partei werde weitersuchen. Findet sich niemand, verliert die FDP kampflos einen Sitz. Der zweite FDP-Gemeinderat, Erich Lüdi, stellt sich zur Wiederwahl.