«14 Jahre sind genug, ich verzichte auf eine erneute Kandidatur», erklärt Heidi Berner. Die Stadträtin kündigt an, bei den Gesamterneuerungswahlen des Stadtrats im Herbst 2017 nicht mehr anzutreten.

Die Meldung kommt nicht allzu überraschend. Die Gerüchte um einen Rücktritt Berners kursierten bereits seit einiger Zeit in der Stadt. «Ende 2017 werden es dreieinhalb Amtsperioden sein, in denen ich als Stadträtin dem Ressort Soziales/Gesundheit vorgestanden bin», schreibt Berner in ihrer Ankündigung. Zu ihren grössten Leistungen während dieser Zeit gehörten die Erarbeitung eines Altersleitbildes, der Ausbau der sozialen Dienste, der Jugend- und Schulsozialarbeit. Die letzten beiden wurden angestossen durch das Filmprojekt «Lenzburg 9 - 99», in welchem die Lenzburger Jugend unter anderem Anspruch auf einen eigenen Platz im öffentlichen Raum erhob. Daraus hervor gingen verschiedene Projekte wie der Freizeitpark Hammerpark, Midnight-Sports und der Jugendtreffpunkt im Tommasini.