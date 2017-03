Im Haus neben der Schiffsanlegestelle von Beinwil am See wanderten Spiegeleier lange Zeit wie von Geisterhand geschoben an den Rand der Bratpfanne. Eine Ecke des Einfamilienhauses versank über mehrere Jahrzehnte immer mehr im Boden, Ende Jahr massen Experten eine Differenz von 56 Zentimeter. Bei Ausflüglern am Hallwilersee ist das Haus zwischen Seehotel Hallwil und Bootswerft Männich als «das schiefe Haus von Beinwil am See» bekannt.

Jetzt steht das weisse Einfamilienhaus kerzengerade am See. Franz und Verena Amrein haben ihr Haus aufrichten lassen. Die Bauarbeiten sorgten für viel Aufsehen: Eine Spezialfirma versenkte unter und neben dem Haus 27 Pfähle mit einem Durchmesser von bis zu 1,5 Metern. Die Pfähle reichen 15 Meter tief in den Boden. Das Fundament war damit abgestützt. «Der zweite Teil der Bauarbeiten war noch spektakulärer», sagt Franz Amrein bei einem Besuch auf der Baustelle. «Experten trennten unser Haus vom Fundament, hoben es bis zu 80 Zentimeter in die Höhe und stellten es senkrecht.»

Federführend war die Innerschweizer Firma Iten, die 2012 in Zürich Oerlikon ein 6200 Tonnen schweres Verwaltungsgebäudes um 60 Meter verschoben hatte. Auch in Beinwil am See klappten die aufwendigen Arbeiten ohne grössere Probleme. Nichts ging kaputt, als 20 Hydraulikwinden das 900 Tonnen schwere Haus anhoben. «Es war wie im Lift», ergänzt Verena Amrein, die während der zweitägigen Aktion mit ihrem Mann im Haus wohnte.

Derzeit wird nun die Lücke zwischen Fundament und dem angehobenen Haus geschlossen und zugemauert. Auch die Leitungen werden wieder verbunden. Vor allem auf Letzteres haben die Amreins gewartet: Während der Hauptphase der Bauarbeiten hatten sie weder Strom, Heizung noch Wasser. Das Ehepaar schlief oft auswärts.

Baudirektor Attiger schaut vorbei

Franz und Verena Amrein wussten seit mehreren Jahren, dass sie irgendwann handeln müssen, um ihr Haus zu retten. Der Untergrund so nah am See ist nicht ideal, beim Bau des Hauses 1935 rechnete man deshalb mit jährlichen Absenkungen im Millimeterbereich. Vor knapp 40 Jahren kaufte das Ehepaar Amrein das Haus – und wurde überrascht: Die Absenkung beschleunigte sich in den vergangenen zehn Jahren dramatisch.

Sank das Haus vor 2006 um mehrere Millimeter pro Jahr, waren es plötzlich mehrere Zentimeter. Es gab Schäden, unter anderem an Leitungen. Versuche, das Fundament abzustützen, scheiterten. Das Haus geriet immer mehr in Schieflage. Ursache ist vermutlich eine defekte Meteorwasserleitung der Gemeinde, die wegen Bewegungen im Boden leckte. So floss viel Wasser in den Boden unter dem Haus.

Franz und Verena Amrein wollten deshalb ihr Haus abreissen und neu aufbauen. Das Haus steht jedoch in der Schutzzone vom Hallwilersee. Hier darf nichts Neues gebaut werden. Sogar Baudirektor Stephan Attiger kam an den Hallwilersee und besprach die Situation mit den Amreins in deren Garten. Sie sicherten Attiger zu, das neue Haus exakt gleich wie das alte zu bauen. Ohne Erfolg. Gesetz ist Gesetz.

Wasserleitung mitschuldig?

Verena und Franz Amrein mussten sich entscheiden: Das Haus an der einmaligen Lage am See aufgeben oder stabilisieren. Sie entschieden sich für den zweiten, viel teureren Weg. «Hier ist unser Zuhause», sagt Franz Amrein.

Glück im Unglück: Die Haftpflichtversicherung von Beinwil am See beteiligt sich mit einem grösseren Betrag an der Sanierung. Laut einem aufwendigen geologischen Gutachten hat vermutlich die defekte Meteorwasserleitung das Absinken des Hauses mitverursacht. In welcher Grössenordnung, konnte nicht geklärt werden. «Wir haben den Fall deshalb unserer Haftpflichtversicherung gemeldet», sagt Ammann Peter Lenzin. Die Gemeinde trage den Selbstbehalt von 5000 Franken. «Die Wasserleitung ist nicht Teil der Vereinbarung und wird später repariert», so Lenzin.

Franz und Verena Amrein zählen derweil die Tage, bis sie nicht mehr auf einer Baustelle wohnen müssen. Die grössten Bauarbeiten sind im Mai abgeschlossen. Wie fühlt es sich an, nach vielen Jahren plötzlich in einem ebenen Haus zu leben? «Gewöhnungsbedürftig», sagt Verena Amrein. «Ich habe nun das Gefühl, die Räume seien schräg.»