Die Werkstatt von Peter Schneebeli wäre für jeden Hobby-Handwerker ein Paradies. Auf 520 Quadratmetern Fläche ist praktisch jede erdenkliche Maschine und jedes Werkzeug zu finden, das man für die Metallverarbeitung gebrauchen kann. Kreissägen, Stabbohrer, eine Schmied-Feuerstelle und nicht weniger als sechs verschiedene Schweissanlagen sind bloss ein kleiner Teil des beeindruckenden Sortiments von Schneebeli.

Seit über 30 Jahren führt der 63-Jährige das «Atelier im Loch». Eine Tätigkeit, zu der er über Umwege gekommen ist. Ursprünglich hatte Peter Schneebeli eine Lehre als Zahntechniker absolviert und später als Sozialpädagoge gearbeitet. «Als meine erste Ehe in der Krise steckte, wollte ich einen Neuanfang wagen und wieder etwas mit meinen Händen machen», sagt er. «Das Material Metall faszinierte mich. Auch nach über dreissig Jahren bin ich überzeugt, dass ich noch längst nicht alle Verarbeitungsmöglichkeiten ausprobiert habe.»

Den perfekten Ort gefunden

Sein Atelier hat Schneebeli, der das Metallhandwerk bei einem Schlosser in Staufen erlernt hat, ein Vierteljahrhundert lang in seinem Wohnort Meisterschwanden geführt. Zuerst auf dem Areal der ehemaligen Lochfabrik, später in einer alten Schreinerei, die er sich mit seinem Sohn teilte, der als Sanitär arbeitet. «Dort hatten wir aber zu wenig Platz und erhielten oft Reklamationen wegen des Lärms, da unsere Werkstatt an ein Wohnquartier grenzte», so Schneebeli. Als er dann vor sechs Jahren per Zufall vom Gewerbepark Oholten erfuhr, war er sofort begeistert und mietete mit seinem Sohn die Halle. «Dieser Ort ist genial. Wir haben Platz und können bis spät abends und auch an den Wochenenden arbeiten, ohne dass der Lärm jemanden stört.»

Noch lange nicht genug

Peter Schneebeli bietet in seinem Seoner Atelier ein breites Spektrum an verschiedensten Arbeiten an. Geländer, Türen und Fenster, aber auch Möbel, Inneneinrichtungen und Kunstobjekte. «Zusätzlich leite ich noch Schweisskurse in unserer Werkstatt», sagt Schneebeli, der neben seiner Arbeit im Atelier einen Tag pro Woche im Heilpädagogischen Zentrum Hohenrain als Werklehrer im Einsatz steht.

Ans Aufhören denkt Peter Schneebeli noch lange nicht, auch wenn er in zwei Jahren pensioniert wird. Dafür hat er noch zu viele Ideen im Kopf, die er realisieren will. Derzeit ist er daran, in der Werkstatt eine Dusche einzubauen. Der Aufenthaltsraum mit Küche steht bereits. «Ich verbringe so viel Zeit im Atelier, da muss ich mich auch wohlfühlen», sagt Schneebeli und lacht.

Hans-Rudolf Woodtli, Woodtli Hydraulik AG