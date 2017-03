Positiv überrascht

Die brandneue Anlage in Pyeongchang hat es Dimitri Isler angetan. Genauso der Rest der Infrastruktur. «Mir haben das ganze Drumherum und die Anlage sehr gut gefallen. Die Leute waren freundlich und auch das Hotel war gut. Ich war positiv überrascht», so Isler. Für ihn ist damit auch klar, dass er sein Ziel – im nächsten Winter das Olympiaticket zu lösen – noch konsequenter verfolgen wird. «Dass ich dort war und ein gutes Resultat geholt habe, macht mich noch euphorischer, wenn ich an die Spiele denke. Ich will um jeden Preis bei Olympia dabei sein.»

Bevor Dimitri Isler sich aber mit weiteren Gedanken an die Olympischen Spiele beschäftigt, steht in dieser Saison noch ein Höhepunkt auf dem Programm: Die Weltmeisterschaft in der spanischen Sierra Nevada, die am 9. März beginnt. Und für diese internationalen Titelkämpfe hat sich Dimitri Isler einiges vorgenommen. «Die Top 6 zu erreichen, wäre grandios», sagt der Fahrwanger. «Dies ist ein durchaus realistisches, jedoch sehr hoch gestecktes Ziel. Ich will aber auf jeden Fall den Final der Top 12 erreichen. Alles andere wäre eine Enttäuschung. Damit es weiter nach vorne reicht, muss dann alles perfekt aufgehen.»

In den verbleibenden Tagen bis zum WM-Start will sich Dimitri Isler in den Trainings und beim letzten Weltcupspringen der Saison in Moskau den letzten Schliff holen. Seinen Fokus legt er dabei auf die Landung. Denn eines ist klar: Wenn er seine Sprünge steht, gehört Isler zur absoluten Weltspitze.