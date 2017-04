«Wer ist General Guisan?», fragt Benjamin Rüfenacht. Die Antwort kommt zögerlich, aber richtig. «Ein Basler Marsch.» Es ist der erste Basler Marsch, der Rüfenacht seinen Schülern beigebracht hat. Die fünf Knaben, die Rüfenacht gegenüber stehen, sind Jungtambouren in der vierten Klasse des Tambourenvereins Lenzburg. Auf ihren Böckli lernen sie, wie man Märsche, Kompositionen und Rhythmusstücke trommelt. Noch liegen vor ihnen Notenblätter, doch bald müssen sie darauf verzichten können.

«Das Ziel ist, das wir alles auswendig können», sagt Vereinspräsident Rüfenacht. In den Nachwuchs steckt der Verein viel Energie. Die Jungtambouren durchlaufen ein System mit sieben Klassen. Nur wer die Prüfung zum Jahresende besteht, kann in die nächste Klasse aufsteigen. Auf die letzte Stufe folgt die sogenannte Poolklasse. Dort werden die Tambouren bis zum Übertritt zur Aktivsektion mit zirka 18 Jahren begleitet.

Viele Jugendliche in dieser Klasse möchten die Rekrutenschule als Tambour absolvieren. «In der Poolklasse werden sie auf die Prüfung zum Militärtambour vorbereitet», sagt Rüfenacht. Mit dieser Vorbereitung stehen die Chancen gut, in den letzten zehn Jahren haben laut Rüfenacht sieben von acht Prüflingen bestanden.

Die Jungtambouren trommeln im Winterhalbjahr jeden Mittwochabend im Lenzhardschulhaus auf Böckli. Nach den Frühlingsferien finden die Proben draussen statt – mit Trommeln. Dann wird auch das Marschieren geübt.

Timo Iseli ist neun Jahre alt, als Jungtambour ist er in der vierten Klasse. Dieses Jahr darf er schon zum zweiten Mal beim Jugendfest mitmachen. «Das war cool», sagt er. Ein kleiner Junge mit einer grossen Trommel. «Nach dem Zapfenstreich war ich total kaputt», erinnert er sich. In der Probe übt Timo konzentriert. Rüfenacht sagt die Nummer des nächsten Ordonnanzmarsches an und Timo trommelt.

Nachwuchs da

Am 23. und 24. September findet in Lenzburg das Zentralschweizerische Jungtambouren- und Jungpfeiferfest statt. Bis zu 500 junge Trommler und Pfeifer werden in der Stadt erwartet. Gemeinsam werden sie durch die Stadt ziehen und sich in ihrer jeweiligen Kunst messen. Timo Iseli freut sich auf die Wettspiele. Der Tambourenverein musste sich um den Austragungsort nicht reissen, im Gegenteil. «Das Fest bedeutet viel Aufwand und ist auch schon ausgefallen, weil niemand die Organisation übernehmen wollte», sagt Rüfenacht. Die nächsten Jahre seien aber gesichert. Nachwuchsprobleme haben die Tambouren dafür keine. Momentan werden 41 Jungen und Mädchen ausgebildet, allein letztes Jahr kamen 14 Neulinge dazu.

Info-Anlass heute Abend

Die Tambouren imponieren, wenn sie die Rathausgasse unter ihren rhythmischen Schlägen erbeben lassen oder mit den Leuchtschlägeln im Dunkeln schöne Muster formen. «Die Tambouren haben mich schon immer begeistert», sagt der 17-jährige Sebastian Bachmann aus Lenzburg. Vor sechs Jahren ist er den Jungtambouren beigetreten, heute trommelt er in der 6. Klasse. «Das Jugendfest ist das Highlight. Es ist schön, wenn man sieht, wie die Leute Freude haben.»

Heute Abend findet um 19 Uhr im Cholerahaus ein Informationsanlass für den Anfängerkurs der Jungtambouren statt. Ideales Alter für Einsteigerinnen und Einsteiger ist 7 bis 11 Jahre. «Aber es kann jeder Tambour werden, egal wie alt», sagt Benjamin Rüfenacht. «Man muss aber alle sieben Klassen durchlaufen.» Abkürzungen zum Marsch als ausgebildeter Tambour durch die geschmückte Stadt gibt es keine.