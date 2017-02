Noch vor der offiziellen Eröffnung der Stapferhaus-Ausstellung «Heimat» am 11. März in Lenzburg durften einige Schulklassen die Anlage testen. Eine davon war die 2. Sek der Schule Lenzhard. In einem Rundgang wurden sie mit verschiedenen Aspekten konfrontiert. Im Anschluss fühlten wir den Schülern auf den Zahn:

Die Ausstellung zum Thema «Heimat» hat euch heute schon viele Inputs gegeben. Macht ihr euch aber auch sonst Gedanken dazu?

Julia: Nein, eigentlich nicht so viel. Laura: Ja, aber nur in den Ferien. Wenn ich gefragt werde, woher ich komme. Da überlege ich mir schon, wo ich mich am meisten wohlfühle.

Ist Heimat an einen bestimmten Ort gebunden?

Julia: Der Ort an sich reicht nicht. Es muss auch mit den Leuten stimmen. Aber Heimat kann auch nicht an jedem Ort sein.